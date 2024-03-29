Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli iradenin üstünlüğüne inanan bir kadro olarak yetkiyi başka yerlerde aramadık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

Sizleri hürmetle muhabbetle selmalıyorum. İftar soframızı şereflendirdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Rabbim tutuuğunuz oruçları yaptığınız ibadetleri katında kabul buyursun.

Artık Kadir gecesine yaklaşıyoruz.

Sandık Kurulu üyesi kardeşlerimle bir arada olarak pazar günü yapılacak seçimlere ben inanıyorum ki Beyoğlu başka bir heyecanla hazırlanıyor. Sandıklarda inanıyorum ki sizler kuş uçurtmayacaksınız.Sabah erken saatlerinde sandık mahaline varıp orada kontrol altına alacağınzıa inanıyorum.

Gençler, dünyanın dört bir yanında zulüm gören, eziyet çeken, haksızlığa ve hukuksuzluğa maruz kalan kardeşlerimiz için de dua ediyoruz.

Bugün vefat haberini almanın üzüntüsünü yaşadığımız Osman Karaaslan kardeşime bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her seçim dönemini milletimize geçmişte yaptıklarımızın hesabını verme ve gelecekte yapacaklarımızın ruhsatını alma vesilesi olarak gördük.https://t.co/wXp08Ak3RN pic.twitter.com/lX7QikjK6i — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 29, 2024

"Milli iradenin üstünlüğüne inanıyoruz"

Siyasi mücadelemizde hakkın rızasını halkımızın duasını almak için çalıştık. Ülkemize hizmet ederken de hep bu gaye için çaba sarf ettik.

Her seçim dönemini milletimize geçmişte yaptıklarımızın hesabını verme ve gelecekte yapacaklarımızın ruhsatını alma vesilesi olarak gördük. Milli iradenin üstünlüğüne tüm kalbiyle inanan bir kadro olarak yetkiyi hiç bir zaman başka yerlerde ve yöntemlerde aramadık.

Geçmişte milletten alamadıkları iktidar yetkisini darbe ve vesayet eliyle gasp etmeye can atanlar var. Aynı şekilde sandığa milletin atmadığı oyu hile ve hurdayla kendi hanelerine yazdırmak için her türlü oyunu sergileyenlere de rastlıyorduk.

Biz teşkilatımızla sandık görevlilierimizle, gönüllü vatandaşalrımızla sandığı da sonuçlarını da çok sıkı tuttuğumuz için kimse başka yollara tevessül edemiyor. Bu seçimlerde sandığa gidecek vatandaşımızın iradesine müdahale için pek çok kirli pazarlığın yapıldığına şahit oldum.

Benim halkım bu seçimlerde Ekrem efendiye böyle bir yol göstermeyecek.

"Allah'ın izniyle 'Muradımıza ereceğiz'"

Bavul bavul eurolar, dolarlar. Bu görüntülerin siyaseti kirlettiği bir ortamda kimse böyle bir tabloyu ilkeyla, davayla, siyasi görüş farklılığıyla izah edemez. Siz sırtınızı dönseniz de hakikatler değişmiyor.

Bunca yıl sonra ülkemizde "Zübük" siyasetini horlatanların niyeti bugün İstanbul'u yarın tüm ülkeyi yağmalamaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu seçimde İstanbul'da şehrin geleceğiyle ilgisi olmayan oyun oynanıyor. Türkiye bu siyaset tarzını çeyrek asır öncesinde rafa kaldırmıştır. Bunca yıl sonra ülkemizde zübük siyasetini hortlatanların niyeti bugün İstanbul'u yarın tüm ülkeyi yağmalamaktır. pic.twitter.com/tDOQgEfVYV — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 29, 2024

Bunca yıllık siyasi hayatımız, bize şunu gösterdi; seçim sahada kazanılır sandıkta tescil edilir. Sahada yoksanız sandıktan zaten bir şey çıkmaz, sandığı iyi kontrol edemezseniz de sahadaki emeğinizin en azından bir kısmı heba olur. Sizler canla başla sahada çalıştınız. Asıl önemli vazife pazar günü sizi bekliyor. Sandıklara sahip çıkacağınıza yürekten inanıyorum.İşi sıkı tutmamız gerekiyor. Bizim kimsenin oyunda gözümüz yok ama bize emanet edilmiş tek bir kardeşimizin oyunun zayi edilmesine de rıza gösteremeyiz.

Bir an bile vazifemizi ihmal etmeyeceğiz.

"İstanbul'un 5 yılı kaybolup gitti, bir 5 yıl daha aynı akıbete uğratamayız"

Seçim günleri her türlü yalana, provokasyona, operasyona açık günlerdir. Sandık görevlilierimizin kaynağı teşkilatımız olmayan hiç bir bilgiye itibar etmemeleri gerekir.

Sandığın kazası 5 yılda bir olabiliyor. İstanbul'un 5 yılı kaybolup gitti, bir 5 yıl daha aynı akıbete uğratamayız.

Biz Murat Kurum kardeşimizin hem şehrin son dönemdeki kayıplarının telafisi hem geleceğe hazırlanması hususundaki becerisine güveniyoruz.

Allah'ın izniye 1 Nisan'da İstanbul'un gözlerini yeni bir döneme açacağına inanıyorum.