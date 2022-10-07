Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Bir defa protokol kaidelerini bilmeyen bir adam. Programda olmamasına rağmen çıktı konuştu.

Ben ana konuşmacılardan biriydim konuştum. Masama döndüm o da kimden nasıl izin aldıysa bana cevap yetiştirmeye kalktı.

Onun cevabına ben cevap mı veririm Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı böyle bir seviyeye düşer mi?

Asya platformunda Putin ile bir araya gelme durum olacak.

Putin’in doğum gününü tebrik edeyim istedim. Devam eden süreçle ilgili arabuluculuğumuza teşekkür etti. Bu başarılı arabulucuğu tebrik ediyorum dedi.

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