Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma 12:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Amanoslar'da PKK'ya ait depoda çok sayıda patlayıcı madde ele geçirildi
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Hatay İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığınca müşterek gerçekleştirilen operasyonda, 32 kilogram C4, 45 kilogram amonyum nitrat, 17 adet roketatar mühimmatı, 600 adet piyade tüfeği mühimmatı ile çok miktarda patlatıcı madde ele geçirilerek imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı özel harekat timleri, terör örgütü PKK'ya yönelik "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Sevinç" operasyonu kapsamında, Amanos Dağlarında arama ve tarama faaliyeti gerçekleştirdi.
Çalışmada, terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tesit edilen sığınakta patlayıcı ve çeşitli yaşam malzemeleri bulundu.
Delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, patlayıcı imha edildi.
Etiketler: Terörle Mücadele
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