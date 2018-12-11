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Cumhurbaşkanı Erdoğan-MHP Genel Başkanı Bahçeli görüşmesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bu hafta içinde, uygun bir tarihte görüşmeyi beklediklerini açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan-MHP Genel Başkanı Bahçeli görüşmesi

TBMM Genel Kurulunda, 2019 yılı bütçesinin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkanlık Divanının arkasındaki bölümde bir araya gelerek, bir süre sohbet etti.

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, Cumhur İttifakı kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme tarihine ilişkin soru üzerine, "Bu hafta içinde, uygun bir tarihte görüşmeyi bekliyoruz" dedi. 

Kaynak: AA

Etiketler: mhp, ittifak, görüşme, devlet bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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