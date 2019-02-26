Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV ortak yayınında soruları cevaplıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"En büyük zevki meydanlarda alıyorum"

Çalışırsanız olur. Çalışmadan halkınızla beraber o dili kullanmadıktan sonra, gönül dilini kurmadıktan sonra bir yere varmanız mümkün değil. Eğer meydanların dilini yakalamak istiyorsanız meydanlara çıkmalısınız. Sosyal medya ve televizyonun hepsinin bu işte payı var ama meydanların durumu farklı. Halkımın yaklaşımını görüyorum. En büyük zevki meydanlarda alıyorum.

"Dava adamı olamayanla bir yere gidilmez"

Bazı yerlerde adaylıkları iptal edilenler o süreci takip etmek durumunda olan partiler var. Benim partimin içinde herhangi bir sıkıntı yok. Gece gündüz çalışmalarımızı yürüttük. Seçim zamanlarında gönlü kırılanlar tabi oluyor. Bir siyasi partide size makam mevki verilirken her şey güzel, verilmediği zaman her şey tü-kaka olmaz. Dava adamı olamayanla bir yere gidilmez. Türkiye'de sayısal olarak en fazla üye sahibi olan parti biziz. Bizim 10 milyonun üzerinde üyemiz var. Örgütlenme ağımız çok iyi. Cumhur İttifakı olarak bir hamlemiz var. Sayın Bahçeli ile irtibatlarımızı sıkı tutuyoruz. Cumhur İttifakı herhangi bir sıkıntı olmadan yoluna devam ediyor.

Burhanettin Kocamaz'ın aday olamaması

Değerlendirmeyi il seçim kurulu yaptı. Bir siyasi partiden müracaatını yapan oradan aday olamayan, bir başka partiden aday olamaz hükmünü verdi. Şimdi YSK'ya müracaat edeceklerdir. Nihayi karar YSK'nındır. Bu süreç onların sorunudur, bizim değil.

"Meydanlar benim için en büyük anket"

Anketlerde ciddi manada manipülasyonlar var. Biz en az 3 anket firmasıyla çalışıyoruz. Güven noktasında güven vermiyor. Birini diğeriyle check ederken açık ara bir tutarsızlık oluyor. Meydanlar benim için en büyük anket. En büyük anket tabi 31 Mart. 31 Mart'ta şaşmayacak bir anket var. Halkıma güveniyorum.

Beka sorununu sadece genel seçimlerde değerlendirip ele alamayız. Yerelde de bir beka sorunu söz konusudur. Bizim şu anda yereldeki beka sorunumuzun neticesi 31 Mart'tır.

"Kayyumlarla doğuyu çukurlardan kurtardık"

Güneydoğudaki şehirlerimizde PKK'lıların kazdığı çukurları nereye saklayacaksınız. Biz kayyumlarla bir mücadele verdik ve gönderilen paralar yerlerini buldu. Diyarbakır'ı bu çukurlardan kurtardık. 4 gidiş, 4 geliş yollar. Aynı şey Şırnak, Nusaybin, Hakkari, Van'da... Hepsi bizim oralara atadığımız kayyumlarla yapıldı. Kayyumlar atanmasaydı benim Kürt kardeşlerim oralarda rahat yaşayamayacaktı.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma açıldı

Bunlar yine uzaktan kumandalı şekilde Kürt kardeşlerimizi tehdit ediyorlar. Bir eş başkan Kürdistan'dan bahsediyor. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge yok. Zaten kendisiyle ilgili bir soruşturma ve suç duyurusu yapıldı. Sen nasıl olur da benim ülkemi bölersin. Kürdistan açlığın varsa Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var. Buyur oraya git. Bizde bölge olarak böyle bir bölge yok. Her taraf Anadolu toprağıdır. Bu ülke Türkiye'dir. Bu ülkeyi bölmeye, parçalamaya hakkınız yoktur. YPG/PYD, FETÖ, DEAŞ hepsi bunları yapmaya çalıştı.

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