Videoyu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabı üzerinden paylaştı.
İngiltere, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gürcistan, Moritanya, Kamerun, Gine, Senegal, Somali ve Fransa'dan birçok genç doğum günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı.
Altun, videoyu "Milletine adanmışlığın, yılmadan mücadelenin adı; mazlumların sesi, bir dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan. Ömrüne bereket Recep Tayyip Erdoğan" ifadeleri ile paylaştı.
Milletine adanmışlığın, yılmadan mücadelenin adı; mazlumların sesi, bir dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan. Ömrüne bereket @RT_Erdogan pic.twitter.com/J2qC5H4uXx— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) 26 Şubat 2019
Kaynak: TRT Haber