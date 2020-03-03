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Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.
Görüşmede, İdlib ve mülteci meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ile ikili ilişkiler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, mülteciler için adil yük ve sorumluluk paylaşımı ile bu konuda uluslararası yükümlülüklere riayet edilmesi gerektiğine işaret etti.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 3 Mart 2020 Salı 00:33
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