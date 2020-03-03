Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığında heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.

Görüşmenin ardından Bakan Hulusi Akar, Jeffrey ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'i kabul etti.