Haber Giriş: Kaynak: AA
ABD heyeti Ankara temaslarına başladı
[Fotoğraf: MSB]
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey arasında heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığında heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.
Görüşmenin ardından Bakan Hulusi Akar, Jeffrey ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'i kabul etti.
Etiketler: msb milli savunma bakanlığı abdSon Güncelleme: 3 Mart 2020 Salı 00:17
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