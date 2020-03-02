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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Borisov'u kabul etti
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul etti.
Çalışma ziyareti kapsamında Ankara'ya gelen Borisov, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından törenle karşılandı.
Borisov, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Borisov, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan Bulgaristan boyko borisovSon Güncelleme: 2 Mart 2020 Pazartesi 20:54
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