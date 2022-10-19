Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda hitabına başlamadan AK Parti’ye katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'ye AK Parti rozetini taktı.

[Fotoğraf: AA]

"Millete cellat olan FETÖ teşkilatına karşı mücadelenizde yanınızdayım"

Çelebi yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Öncelikle Allah utandırmasın. Neden Buradayım? Sayın Cumhurbaşkanım siz canınızla, ben özgürlüğümle, milletimiz bağımsızlığıyla tehdit edildi. Eğer siz 15 Temmuz gecesi direnmeseydiniz bugün ben, kumpaslarda yargılanan komutanlarımız, kardeşlerimiz ve Türkiye'nin önde gelen binlerce ismi o gece aileleriyle birlikte katledilmiştik. Bugün hiçbirimiz hayatta değildik. Daha da önemlisi milletimiz bağımsızlığını yitirmişti. İşte bu nedenle bu millete cellat olan FETÖ teşkilatına karşı mücadelenizde yanınızdayım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’ye katılan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'ye AK Parti rozetini taktı. pic.twitter.com/M0voE2qrIy — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 19, 2022

"Türkiye, Kurtuluş Savaşı'ndan sonraki en ciddi ve çok cepheli bir egemenlik mücadelesi vermektedir"

Asker kökenli bir milletvekili olduğunu belirten Çelebi sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vücudum vatan toprağından, nefesim vatan havasındandır. 1 milyona yakın asker, polis, korucu, silah arkadaşım görevinin başında. Ben aynı zamanda onların onurunu koruyorum. Birçok devre arkadaşım şehit düştü, 40 bine yakın vatan evladı toprağa düştü. Kurşun ve şarapnel yağmurlarında, mayın pusularında bir kolum fazla, bir bacağım fazla diyerek paramparça vatan olan kahraman Türk askerleri adına bu millete cellat olan hain PKK/PYD terör örgütüne karşı mücadelenizde yanınızdayım.

Ve temel gerekçem şu; Türkiye Cumhuriyeti devleti Kurtuluş Savaşı'ndan sonraki en ciddi ve çok cepheli bir egemenlik mücadelesi vermektedir. Mavi Vatan'dan Libya'ya, Suriye'den Irak'a, Azerbaycan'a, Yunanistan'a tüm bu cephelerde mücadelemiz akamete uğramadan devam etmelidir. İşte bu nedenle ben de bir Atatürk askeri, Kuvay-ı Milliye neferi olarak Türkiye yüzyılın mücadelesinde yanınızdayım. Mücadelemiz, dirayetimiz, direncimiz, inancımız mensubiyetinden onur duyduğumuz Türk milletinin varoluş gayesine hizmet, Türkiye Cumhuriyeti'nin devamlılığına sonuna kadar destektir. "