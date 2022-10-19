Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 12:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliya İzetbegoviç'i anma paylaşımı
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'i 19. ölüm yıl dönümünde andı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in ölüm yıl dönümüyle ilgili bir mesaj paylaştı.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Halkına yaptığı liderlik ve hizmetlerle adını tarihe yazdıran, dost ve kardeş Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı, dava ve fikir insanı merhum Aliya İzetbegoviç'i vefatının 19'uncu yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yad ediyorum."
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Bosna Hersek
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