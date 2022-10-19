Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in ölüm yıl dönümüyle ilgili bir mesaj paylaştı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Halkına yaptığı liderlik ve hizmetlerle adını tarihe yazdıran, dost ve kardeş Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı, dava ve fikir insanı merhum Aliya İzetbegoviç'i vefatının 19'uncu yıl dönümünde saygıyla, rahmetle yad ediyorum."