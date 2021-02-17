Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısı sona erdi.

Yılın ikinci kabine toplantısında, koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler görüşüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nun yeni tavsiye kararlarını iletti, kapsamlı bir sunum yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Türkiye 40 yıldır bölücü terör örgütüyle mücadele eden bir ülkedir. Bu süreçte terör bataklığını kurutmaya çalıştık. 1990'lı yılların ortamında terör örgütü, hem kamu hem de sivil vatandaşlarımıza karşı acımasız saldırılar gerçekleştirmiştir. Ayrım gözetilmeksizin herkes hedef alınmıştı. Terör örgütü, bölge ülkelerin ve küresel güçlerin hedefine geldi.

Terörle mücadele

15 Temmuz gecesi 251 kardeşimiz şehit oldu. Güney sınırlarımız boyunca oluşturulmak istenen terör koridoru boyunca çok sayıda opersayon düzenledik. Suriye sınırlarımızın önemli bir bölümünü güvenli hale getirdik. Irak sınırında da kalıcı üs bölgeleri oluşturduk. Temmuz 2015 yılından bu yana terör saldırılarında 1259 şehit verdik. 5 binin üzerinde vatandaşımız yaralanmıştır. 12 bin 900'ün üzerinde terörist imha edilmiştir. 2243 terörist teslim olmuştur. 17 bin 750 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

"Bizim elimizde tek bir masumun kanı yoktur"

Medeniyetimizin temelinde 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı vardır. Bize hep büyüklerimiz 'önce insan' demeyi öğütlemiştir. Bizim ezanımız, bayrağımız ve vatanımız başta olmak üzere kutsallarımıza hassasiyetimiz vardır. Bizim elimizde tek bir masumun kanı yoktu, olmamıştır, olmayacaktır. Ne ecdadımızdan böyle bir miras aldık ne de evlatlarımıza böyle bir utanç bırakacağız.

Katran karasından beter halleriyle bize ders vermeye kalkanlara diyorum ki önce aynaya bakın. Biz her zaman mağdura kucak açtık, zalime teslim olmadık.

Suriye'de bunu yaptık, Libya'da, Karabağ'da, Somali'de, Filistin'de, Bosna'da, Kıbrıs'ta aynı onurlu tavrı gösterdik. Bir bedel ödememiz gerekiyorsa da ödedik. Yeri geldi sokaklarımız karışarak, yeri geldi siyasi olarak, yeri geldi darbe girişimiyle, yeri geldi ekonomik tuzaklarla, yeri geldi uluslarası alanda baskılarla ödedik. Ama hiçbir zaman eğilmedik. Milletimizle tüm engelleri aşmayı başardık.

Kılıçdaroğlu'na tepki

Bugün Türkiye bölgesel ve küresel liderlik hedefiyle bizzat sahada adım adım ilerlemektedir. Dünyadaki tüm mağdur ve mazlumların gönlünde taht kurmuştur.

Terörle mücadele milli bir konudur. Terörle mücadele konusu partilerüstü bir mesledir. Terör örgütünü kınamayan hiç kimse bu ülkenin partisi, siyasetçisi olarak takdim edemez. Bizim neznimizde gerçek bir siyasi olarak görülmeyen bir parti var. İletişim Başkanımızı tehdit ediyorlar. Bu terör örgütü yardakçılarına Cumhur İttifakı olarak diyoruz ki bu millet şehidimizin, gazimizin hesabını soracak. Bu ülkenin ikinci büyük partisi CHP'ye ne oluyor? Tamamı yanlış ve yalan bir sürü zırvayı sıraladı. Söylediklerine bakara her şeyden önce bu zatın PKK terör örgünün nasıl alçak bir terör örgütü olduğundan habersiz olduğunu anlıyoruz. Geçmişteki hiçbir operasyonu zaten sahiplenmediler. Milli Savunma Bakanımız ve İçişleri Bakanımız CHP'yi ve İYİ Parti'yi bilgilendirdiler. Meclis'te de gerekenler söylendi. İlk seçimde bu zatın hakettiği dersi son defa alacağını umuyorum.

Türkiye'nin uzay yolculuğu

Milli Uzay Programını geçtğimiz hafta ilan ettik. 10 yıllık planımızı tüm dünya ile paylaştık. Önümüzde hiçbir engel göremiyoruz. Kendi uydusunu geliştiren ve test eden sayılı ülkeler arasındayız. Gözünü uzaya dikmiş tutkulu gençlere sahibiz. Uzaya bir Türk vatandaşını göndermek birkaç adım ötemizdedir.

Biz samanyolu galaksisi diyoruz onların aklı hala samanda. 'Uzay masalı' diyecek kadar küçüldüler. Adımlarımızı 'yapamazsınız' diyenleri kendi masal dünyalarında bırakıp Allah'ın izniyle biz devam edeceğiz.

Türkiye'nin otomobili projesi

Fabrika inşaatı gece gündüz devam ediyor. Boya enerji ve gövde binalarının altyapı çalışması güçlendirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve TOGG bir iş birliği gerçekleştirdi. Bu araç Türkiye'nin yerli ve milli imkanı olarak geliştirilmeseydi bazı imkanlar gerçekleştirilemezdi.

Üretimde son durum

Üretimde Türkiye yoluna güçlü bir şekilde devam ediyor. Sanayi üretimimiz beklentileri aşarak yüzde 9 artış gösterdi. İMF, Türkiye'nin yüzde 2 büyüyeceğini belirterek tahminini değiştirdi. Üretim sektörümüz uluslarası arenada dünyaya örnek olacak bir performans ortaya koydu. 169 milyarlık bir ihracat rakamına ulaşarak ilk defa yüzde 1'in üzerine çıktık. Otomobil ve konut satışlarına kadar umut verici bir yılı geride bıraktık. Yılın ilk 40 gününde OSB'lerdeki elektirk tüketimi geçen yıla oranlar yüzde 3 arttı. Salgın tedbirlerinden etkilenen sektörler olmak üzere esnaf ve şirketlerimizin olduğunu biliyoruz. 53 milyar liralık bir salgın desteği sağladık.

Çiftçiye müjde

Kısa çalışmayı son defa olarak Mart ayının sonuna kadar uzattık. Çiftçilerimize iki müjde vermek istiyorum. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize ise ilave olarak dekara 10 lira olan destekleme ödemesini 20 liraya yükseltiyoruz. Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde dekara 8 lira olan desteği 16 liraya yükseltiyoruz. Gübre desteklerini yüzde 100 artışla 2 katına çıkarıyoruz.

Normalleşme adımlarımızı atıyoruz. Okullarımızda kademeli olarak yüz yüze eğitim müjdesini milletimizle paylaştık. Tavkim devam edecektir.

Mart ayında kademeli normalleşme süreci başlıyor

Kimi şehirlerimizde gayet iyi bir fotoğraf çıktı, bazı şehitlerde ciddi sıkıntılar var. Devlet ve millet olarak tedbirlere uyarak bunun üstesinden geleceğiz. Aşı çalışmaları hızla sürüyor. 5,5 milyonun üzerinde bir aşılamayı tamamladık. Bu işi başaran Türkiye oldu. İlk etapta ihtiyaç duyulan aşıların tedariklerini gerçekleştiriyoruz. Yerli aşımızı da takip ediyoruz.

İllerimizi 4 gruba ayırarak Mart ayı başı olarak kademeli normalleşme başlıyor. Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riski olarak sınıflandıracağız. Salgın tedbirleri nedeniyle restoran, kafe vb. işletmelerin yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacak. Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını illerde vaka, aşılama ve diğer kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz. Önemli olan vaka sayısının tüm illerimizde azalmasıdır. Normalleşme takvimi vaka sayısına göre hızlı ilerleyecektir.

Biraz daha sabrederek, biraz daha fedakarlık yaparak bu musibeti tehdit olmaktan çıkartabilecek bir yerde duruyoruz.