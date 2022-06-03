Haber Giriş: 3 Haziran 2022 Cuma 20:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Goita ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Assimi Goita ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Mali ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Mali’de siyasi geçiş sürecine desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.
Türkiye olarak Mali’nin terörle mücadelesini desteklemeye devam ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali’nin de aynı şekilde Türkiye’nin terörle mücadelesine destek olmasını beklediklerini ve FETÖ terör örgütünün Mali’deki faaliyetlerine son verilmesi gerektiğini dile getirdi.
Mali’nin kalkınmasına katkı sağlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkilerini geliştirecek adımları atacaklarını ifade etti.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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