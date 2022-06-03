Türk Silahlı Kuvvetleri, hem yurt içinde hem de sınır ötesinde terör örgütüne ağır darbe vurmaya devam ediyor.

Gelişen Türk savunma sanayii araçları bu mücadelede kilit rol oynuyor.

Yerli ve milli imkanlarla, Türk havacılık ve uzay sanayii tarafından geliştirilen ATAK helikopterleri de bunun en önemli unsurlarından.

Terörle mücadelede 'ATAK' gücü

T129 ATAK kendi sınıfında dünyanın en etkin taarruz helikopteri. Pek çok terör harekatında rol alan ATAK Türkiye’nin özel coğrafi şartlarına uygun olarak üretildi.

Hem manevra kabiliyeti hem de sıcaklık ve irtifa performansı açısından sınıfında fark yaratıyor.

Ayrıca ATAK helikopterleri yerli silah sistemleriyle donatıldı.

Türk Havacılık Uzay Sanayii Helikopter Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Demiroğlu, "Elektronik harp sistemlerde kendisine yönelen tehditleri hemen algılayıp ikaz ediyor. Pilot da kendine göre gerekli önlemleri alarak, bu tehditlerden kurtuluyor. Bütün bu özelliklerin hepsini biz ATAK’da pilotlarımıza sağlamış durumdayız. Bu tabii onlar için bir güvence. Vatan koruma görevlerini ifa ederlerken böyle bir donanımla gidiyor olmaları onlar için büyük bir güven oluşturuyor" sözleriyle ATAK'ın kabiliyetlerini anlattı.

Yerli silah sistemleriyle donatıldı

Helikopterlerde gece görüşü, kızılötesi video ve hassas kafa takibi gibi özellikler ile pilotların saha farkındalığı üst seviyeye çıkartıldı.

Türk mühendisler tarafından geliştirilen kask ise hedefe kilitlenmede önemli role sahip.

ASELSAN tarafından geliştirilen Avcı kaskı, helikopterin kamera ve silah sistemlerine entegre edildi. Yani pilot nereye bakıyorsa ‘Avcı’ sayesinde kamera ve silah sistemleri de o yöne bakıyor. Bu da terör operasyonlarında TSK’nın gücüne güç katıyor.

Türk Havacılık Uzay Sanayii Helikopter Genel Müdür Yardımcısı Demiroğlu, son teknolojiyle donatılmış yerli yazılıma sahip ATAK'ın üstüntün özelliklerini vurguladı.

Demiroğlu, "Teknoloji gelişiyor, ihtiyaçlar artıyor, maruz kaldığınız tehditler değişiyor. Bütün bunlar göz önünde bulundurularak, biz geliştirmeye devam ediyoruz. Hem elektronik harpte hem kontrolde hem diğer silah sistemlerinde her zaman bir gelişime açığız ve takip ediyoruz" açıklamasını yaptı.

ATAK dünyaya açılıyor

ATAK helikopteri gösterdiği performansla yabancı ülkelerin de ilgisini çekmeyi başardı. İlk ihracat nisan ayında Filipinler’e yapıldı.

Diğer ülkelerle de anlaşmalar imzalanma aşamasına geldi.

ATAK 2 helikopteri geliyor

Ağır sınıf taarruz helikopteri ATAK 2 projesi de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyacına yönelik hazırlandı.

Tamamlandığında dünyada sadece iki örneği bulunan en üst sınıf taarruz helikopterleri arasında yer alacak.

ATAK 2’nin farklı bir platform olacağına dikkati çeken Demiroğlu, “Üzerinde çalıştığımız buradan öğrendiklerimizi geliştirerek uyguladığımız daha büyük daha başka daha değişik tehditlere daha yüksek kullanım kabiliyetine sahip bir platformumuz. Hem kara birliklerinde hem deniz birliklerinde kullanılmak üzere tasarlanıyor” sözleriyle detayları açıkladı.

Kamera: Mustafa Oğuz

Kurgu: Ufuk Özentaş