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Gündem
TRT Haber 05.08.2023 15:38

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya Başbakanı ile görüştü
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Malezya Başbakanı İbrahim’in davetine icabetle ilk fırsatta Malezya’yı ziyaret edeceğini söyledi. 

Türkiye-Malezya ilişkilerinin kapsamlı stratejik ortaklık temelinde daha ileriye taşındığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Malezya’da Ticaret Ofisi açması yönünde verilen onayı da memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya Başbakanı ile görüştü

Savunma sanayii alanındaki ilişkilerin artık lokomotif nitelik taşıdığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu alanda Malezya’nın ihtiyaçlarının karşılanması noktasındaki mutabakat zaptını bir an evvel sonuçlandırmak istediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kur’an-ı Kerim’e karşı yapılan saldırılara karşı da güçlü ve kararlı, ortak bir duruş tesis edilmesi gerektiğinin altını çizerek, İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları toplantısında alınan kararların bu bakımdan mühim olduğunu ifade etti.

FETÖ’nün Malezya’da terör örgütleri listesine alınmasının önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim’den Türkiye olarak bu konuda güçlü şekilde destek beklediklerini vurguladı. 

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