Açıklama İletişim Başkanlığı'ndan yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye-Filistin ilişkileri ile bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Filistin’e her alanda destek olmayı sürdüreceğini ifade etti.