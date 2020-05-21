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Cumhurbaşkanı Erdoğan Mahmud Abbas ile görüştü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Açıklama İletişim Başkanlığı'ndan yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Türkiye-Filistin ilişkileri ile bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Filistin’e her alanda destek olmayı sürdüreceğini ifade etti.
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