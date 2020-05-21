Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapıldı. Irak'ın kuzeyinde arama tarama faaliyetlerini sürdüren METİ timleri Hakurk'ta 30 kilogramlık kap içerisine yerleştirilmiş ve amonyum nitrat ile güçlendirilmiş EYP’yi tespit etti. Timler patlayıcıyı kontrollü bir şekilde imha etti.



MSB o anlara ilişkin görüntüleri de paylaştı.

Irak kuzeyinde arama tarama faaliyetlerini sürdüren METİ Timlerimiz, Hakurk'ta 30 kilogramlık kap içerisine yerleştirilmiş ve amonyum nitrat ile güçlendirilmiş EYP’yi tespit ederek imha etti.#MSB #TSK pic.twitter.com/lsv9sL2zqd — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 21, 2020