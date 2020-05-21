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Meti Timleri Hakurk'ta 30 kiloluk patlayıcıyı böyle imha etti
METİ Timleri, Irak'ın kuzeyi Hakurk'ta 30 kilogramlık kap içerisine yerleştirilmiş EYP’yi tespit ederek imha etti.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapıldı. Irak'ın kuzeyinde arama tarama faaliyetlerini sürdüren METİ timleri Hakurk'ta 30 kilogramlık kap içerisine yerleştirilmiş ve amonyum nitrat ile güçlendirilmiş EYP’yi tespit etti. Timler patlayıcıyı kontrollü bir şekilde imha etti.
MSB o anlara ilişkin görüntüleri de paylaştı.
Irak kuzeyinde arama tarama faaliyetlerini sürdüren METİ Timlerimiz, Hakurk'ta 30 kilogramlık kap içerisine yerleştirilmiş ve amonyum nitrat ile güçlendirilmiş EYP’yi tespit ederek imha etti.#MSB #TSK pic.twitter.com/lsv9sL2zqd— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 21, 2020
Etiketler: METİ patlayıcı imha Hakurk msbSon Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 11:30
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