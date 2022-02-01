Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile ortak basın açıklaması yapıyor. https://t.co/68sT8NfoeQ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 1, 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Lübnan'la tarihi, kültürel beşeri bağlara sahibiz. Sayın Başbakan bu ziyareti Lübnan halkının beşeri, kültürel zenginliğini yaşatan çok geniş bir heyetle gerçekleştiriyor.

Biz de Türkiye olarak, Lübnan'la işbirliğini dayanışmamızı güçlendirmek istiyoruz. Değerli dostumla Lübnan'a nasıl katkı sağlayabileceğimizi, hangi adımları atabileceğimizi istişare ettik.

Turizmde iş birliği mesajı

Geçen Ağustos ayında Akkar'da yaşanan patlamanın ardından Lübnan'lı kardeşlerin yanına koşan ilk ülke olduk. Sayın Başbakanla görüşmelerimizde dün olduğu gibi yarın da yanında olmayı sürdüreceğimizin altını çizdim.

Kamu hizmetlerinin dijital dönüşümü noktasında hazır olduğumuzu belirttim. Ticaret hacmimiz 1,8 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu rakamı daha yukarılara taşımak amacıyla atacağımız adımları ele aldık. Ayrıca karma ekonomik toplantımızı da en kısa sürede düzenleme noktasında mutabık kaldık. Biz de Lübnan'dan ithal ettiğimiz ürünleri bu kapsamda çeşitlendirmeyi hedefliyoruz.

Beyrut Limanı'nın inşası dahil önemli projelerde yer alabileceğimizi ifade ettim. TİKA'nın yanı sıra Türk Kızılay, sivil toplum örgütlerimizle Lübnan'a insanı yardımlarımızı sürdürmekte kararlıyız.

Turizm alanında daha fazla iş birliğine açığız. THY Lübnan'a daha fazla hizmet gelmesi amacıyla Beyrut varışlı tüm uçuşlarında indirim yaptı. Mayıs ayına kadar sürecek benzer bir kampanya için de THY çalışıyor.