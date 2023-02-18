Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye birçok ülkeden üst düzey taziye ve dayanışma ziyaretleri yapılıyor.

Bu kapsamda Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe de İstanbul'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkünde Başbakan Dibeybe'yi kabul etti.

Erdoğan, dün de Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Zeljko Komsic ile görüşmüştü.