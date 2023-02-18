Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi 16:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Başbakanı Dibeybe ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile bir araya geldi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye birçok ülkeden üst düzey taziye ve dayanışma ziyaretleri yapılıyor.
Bu kapsamda Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe de İstanbul'a geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkünde Başbakan Dibeybe'yi kabul etti.
Erdoğan, dün de Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Zeljko Komsic ile görüşmüştü.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Libya
Son Haberler
- 17:42
- 17:38
- 17:31
- 17:24
- 17:15
Sıradaki Haber
Gaziantep'te arama kurtarma çalışmaları tamamlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz