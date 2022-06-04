Haber Giriş: 4 Haziran 2022 Cumartesi 21:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan LGS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, LGS'ye girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
''Yarın LGS'ye girecek, başarılarıyla ülkemizin parlak geleceğini şekillendirecek tüm evlatlarıma muvaffakiyetler diliyorum. Allah zihin açıklığı versin, sınavınız şimdiden hayırlı olsun.''
Yarın LGS sınavına girecek, başarılarıyla ülkemizin parlak geleceğini şekillendirecek tüm evlatlarıma muvaffakiyetler diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 4, 2022
Allah zihin açıklığı versin, sınavınız şimdiden hayırlı olsun.
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı LGS Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
İstanbul'da maymun çiçeği şüphesi... Bakan Koca'dan açıklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz