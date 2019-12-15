Suriye'deki güvenli bölge planını anlatacak, Türkiye'nin göç konusunda yaptığı çalışmaları paylaşacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cenevre'de düzenlenecek 1'inci Küresel Mülteci Forumu'na eş başkanlık yapacak. Zirve, 17-18 Aralık'ta geniş katılımla yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 milyon Suriyeliyi misafir eden Türkiye'nin başarı öyküsünü anlatacak. Liderlerden, Suriyelilerin vatanlarına geri dönmesi için hazırlanan güvenli bölge plana destek vermesini isteyecek.

Göç meselesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiğinde İsviçre'den sonraki adresi Malezya olacak. 18-19 Aralık'ta başkent Kuala Lumpur'da düzenlenecek zirveye katılacak.

Zirvede, Malezya'nın yanı sıra Katar, İran, Endonezya ve Pakistan liderleri ile görüşecek.

Erdoğan, İslam ülkeleri arasında siyasi ve ekonomik iş birliğinin artırılmasını isteyecek. Ayrıca Suriye, Filistin'deki sorunlar ve göç meselesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.

Kaynak: TRT Haber