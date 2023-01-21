Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Gemlik Büyükkumla Barajı, Bursa Bölge İdare Mahkemesi Hizmet Binası, Dağyenice Doğal Yaşam Turizm Kompleksi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada şunları kaydetti;

Geçtiğimiz yıl Göçebe Oyunları vesilesiyle İznik'e, Togg tesisi açılışı vesilesiyle Gemlik'e gelmiştik. Bugün şöyle doya doya sizlerle hasret gidermek için bir kez daha Bursa'dayız. Maşallah bu ihtişam Bursa'nın nereden nereye geldiğini gösteriyor. Bursa yeniden 2023'ü şahlandırmaya hazır mı? Size inanıyorum, size güveniyorum. Biliyorum ki inşallah 2023 Bursa'da farklı bir coşkuya, farklı bir heyecana vesile olacak. Osmanlı'yı beylikten cihan devletine taşıyan Bursa'nın Türkiye'nin yüzyılının da lokomotif şehri olmaya hazırlandığını görüyorum. Her köşesi ayrı bir gönül sultanını misafir eden bu mübarek şehrin girdiğimiz her mücadelede desteğini de, duasını da hep yanımızda bulduk. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da birlikte inşa edeceğiz.

"Gençlerimizle coşkulu bir buluşma gerçekleştireceğiz"

Sanayinin, ticaretin, tarımın, denizin, dağın, yeşilin, huzurun, kuruluşun şehri Bursa bizimle birlikte olduğu müddetçe Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyeceğimiz mesele yoktur. Rahmetli Tanpınar'ın deyimi ile, her anı güne, saate, mevsime denk bu şehre teşekkürümüzü 20 yıldır hep eserle, hizmetle, yatırımla ödedik. Bugün de hem şehrimizi hakkı olan eser ve hizmetlere kavuşturmak, hem de sizlerle muhabbet etmek üzere Bursa'dayız. Törenimizden sonra gençlerimizle coşkulu bir buluşma gerçekleştireceğiz. Gençler buluşmaya hazır mısınız? Ardından da Bursa Ticaret ve Sanayi Odamızın düzenlediği Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde, üretimi ile istihdamı ile ihracatı ile ödediği vergi ile ülkemize katkı sağlayan iş insanlarımız ile birlikte olacağız.

"Ben de sizden güç almaya geldim"

Öncelikle şehre geldiğimiz andan itibaren bizleri heyecanla bağırlarına basan Bursalı kardeşlerimin her birine şükranlarımı sunuyorum. Az önce emniyetten rakamları alayım dedim. Çünkü yol boyu yolun sağı, solu Bursa'da ne durumdayız diye baktım ve verilen rakam 120 bini bugün aştık. Maşallah rabbim bu coşkunuzu daim kılsın. Ne diyor pankantta; Gücüne güç katmaya geldik. Ben de sizden güç almaya geldim. Kadim şehrin AK kadınları yol boyu bizimle beraber oldu. Aramızdaki bu sevgiden, bu aşktan, bu gönül bağından aldığmız güçle inşallah önce 2023 imtihanını başarıyla vereceğiz. Ardından da ülkemizi dünyada hak ettiği yere çıkaracak yeni atılımlara yöneleceğiz.

Şimdi açılışını yapacağımız yatırımları şöyle kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum. Eğitimde, anaokulundan liseye, pansiyondan spor salonuna, bina güçlendirmesinden atölyeye kadar çeşitli ilçelerimizde 127 farklı yatırımı resmen bugün açıyoruz. Bursa Uludağ ve Bursa Teknik Üniversitelerimizin tamamlanan alt yapı ve binalarının resmi açılışını yapıyoruz. Mudanya Üniversitemizin de fakülte, yükse okul, enstitü, araştırma merkezi birimlerini bu eğitim öğretim yılında resmen faaliyete açıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuraklık var. Soruyorlar çare ne? Çare işte bizim de yaptığımız gibi baraj. Eğer bu barajlarınız olmazsa kuraklıkla mücadele edemezsiniz.https://t.co/3DKsezCiYt pic.twitter.com/1vgSIoGR0v — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 21, 2023

Sağlıkta, çeşitli ilçelerimizde yapımı tamamlanan sağlık merkezlerimizin ve diğer tesislerin açılışını gerçekleştiriyoruz. Adalette, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi binası ile Orhangazi ve Gemlik Adliye binalarının, güvenlikte emniyet müdürlüğümüzün çeşitli hizmet binalarının resmi açılışlarını bugün yapıyoruz. DSİ tarafından 1 milyar 745 milyon liralık yatırımla tamamlanan 14 milyar metreküpün üzerinde su depolama kapasitesine sahip Gemlik Büyükkumla Barajı'nı da buradan resmen hizmete açıyoruz. Malum kuraklık var. Soruyorlar, çare ne? Çare işte bizim de yaptığımız gibi baraj, baraj, baraj. Eğer bu barajlarınız olmazsa kuraklıkla mücadele edemezsiniz.

TOKİ'nin Dusunbey'in Karyağmaz köyünün Mustafa Kemalpaşa ilçemize nakledilmesi için yaptığı 404 konut ve ahırın Orhangazi'de inşa edilen 292 konutun, Orhaneli'de inşa edilen 148 konutun, Gemlik'te tamamlanan 224 konutun dönüşümünün resmi açılışını da bugün buradan yapıyoruz. Tarım Bakanlığımızın çeşitli birimleri tarafından tamamlanan destekleme projelerinin ayrıca çeşitli kurumlarımıza ait hizmet binalarının restorasyonların resmi açılışlarını da buradan gerçekleştiriyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyemiz güncel bedeli 4,6 milyar lirayı geçen 67 ayrı projeyi Bursamıza kazandırdı. Aralarında Dağyenice Doğal Yaşam Merkezi'nin, Gökdere Millet Bahçesi'nin, çok sayıda yol yapımı ve asfaltlaması, spor tesisi inşası, otopark, çevre düzenlemesi, araç alımı, arıtma tesisinin de bulunduğu bu yatırımların resmi açılışını da buradan yapıyoruz.

Aynı şekilde ilçe belediyelerimizin tamamlanan yatırımlarını da resmen hizmete açıyoruz. Bugün ayrıca özel sektörümüzle şehrimize kazandırılan yatırım tutarı yaklaşık 17 milyar lirayı ve güncel rakamla 30 milyar lirayı bulan 19 bine yakın istihdam sağlayacak 128 tesisin de resmi açılışlarını gerçekleştiriyoruz. Toplam yatırım tutarları güncel rakamla 12 milyar liraya varan kamu yatırımları ile 30 milyar liraya ulaşan özel sektör yatırımlarının şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Kimi ilave, kimi yeni yatırım olarak hayata geçirilen projelerin sahiplerine baktığımızda hemen tamamının ülkemizin gurur abidesi şirketleri olduğunu görüyoruz. Şehrimizin tüm bu yatırımlara kavuşmasına vesile olan Bakanlıklarımıza, kurumlarımıza, belediyelerimize, hayır severlerimize, iş dünyamıza teşekkür ediyorum.

"Bursa'ya toplamda 80 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık"

Yine buradan temellerini attığımız çeşitli Bakanlıklarımız ile Büyükşehir ve ilçe belediyelerimize yapılacak 14 milyar lira tutarındaki yeni yatırımın da şimdiden şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Elbette Bursa'ya yaptıklarımız sadece bunlardan ibaret değil. Son 20 yılda Bursa'ya toplamda 80 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Eğitimde, 10 bin 376 adet yeni derslik inşa ettik. Bursa'ya ikinci devlet üniversitesi olarak Bursa Teknik Üniversitesi'ni kurduk. Gençlik ve sporda, 8 bin 71 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları kazandırdık. 43 bin seyirci kapasiteli bir stadyumu biz yaptık. Toplam 72 adet spor tesisi kurduk. Sosyal yardımlarda, Bursalı ihtiyaç sahibi kardeşlerimize toplam 7,2 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta, aralarında şehir hastanemizin de yer aldığı toplamda 3 bin 674 yataklı 28 hastane ile birlikte 86 adet sağlık tesisi yaptık. Toplam 750 yataklı Çekirge Ali Osman Sönmez Devlet Hastanemiz ile birlikte 3 sağlık tesisimizin yapımı devam ediyor.

Çevre ve şehircilikte, TOKİ eli ile Bursa'da toplam 25 bin 569 konut projesini hayata geçirdik. İlk Evim projemiz ile şehrimizde 8 bin 650 konut daha inşa edecek, İlk Arsam kapsamında 13 bin alt yapısı hazır arsayı, İlk İş Yerim çerçevesinde de Yıldırım'da 500 iş yerini sizlere sunacağız. Bursa'da riskli yapı olarak belirlediğimiz 14 bin 292 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Toplam 17 farklı alanda kentsel dönüşüm çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şehirlerimize ruhunu veren tarihi şehir meydanlarımızı Tarihe Vefa Geçmişe Saygı diyerek ihya ediyoruz. Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa'daki Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni eski ihtişamına kavuşturma gayreti içinde olduğumuz yadigarlarımızın başında geliyor. Hanlar Bölgesi'nde yürüttüğümüz proje ile ecdadımızın aziz hatıralarını koruyor, Bursa'nın tarihi silüetini adeta şehrin kalbini yeniden gün yüzüne çıkarıyoruz.

Biliyorsunuz Bursalı kardeşlerimizin hayalini gerçekleştirmek için kamulaştırma çalışmalarımızla projeyi başlatmıştık. Tarihi bölgeye zarar veren Zafer Plaza'nın ek binası ile beraber toplam 38 binayı yıktık, bölgeyi temizledik. Şu anda etrafını tamamen açtığımız Ulu Camii'nin çevresine 500 milyon liralık yatırım yapıyoruz. Ulu Camii ile Hanlar Bölgesi arasındaki bağlantıyı güçlendirecek bu proje ile birlikte Bursa'ya 3 yeni meydan, yeşil alanlar, 12 bin 500 metrekarelik yer altı kapalı otoparkı kazandırıyoruz. Hanlar Bölgesi bünyesindeki 14 han, 1 bedesten, 13 açık çarşı, 18 üstü örtülü ve kapalıçarşı, 4 pazar yeri, 21 cami, 177 sivil mimarlık örneği yapı, 1 okul ve 3 türbesi ile adeta bir açık hava müzesi olacak. Bölgeye gelenler kendilerini inşallah şiirlerden hatırladığımız o eski zamanlarda bulacaklar. Ayrıca Bursa'da 11 adet millet bahçesi projemizden 4'ünü tamamlamıştık. Birini bugün açıyoruz. 3'ünün yapımına devam ediyoruz. Projelendirme çalışmaları sürüyor.

"Bandırma-Bursa-Osmaneli Hızlı Tren Hattı'nı 2025 yılında hizmete açmayı planlıyoruz"

Ulaştırmada, Bursa'nın bölünmüş yol uzunluğunu 601 kilometreye çıkardık. İstanbul-Bursa-İzmir otoyolunun önemli bir kısmı şehrimizden geçiyor. Daha önce Körfez'i dolanmak için aracı ile ve feribot ile saatler harcayan Bursalı kardeşlerim artık dakikalar içinde karşıya geçebiliyor. Böylece Bursa'dan İstanbul'a 1 saatte, İzmir'e 3,5 saatte, Eskişehir'e 2,5 saatte varılabiliyor. Otoyol yanında Orhangazi-İznik Yolu ve İznik çevre yolunu, Yenişehir-Bilecik-Osmaneli yolunu, Mudanya-Bursa-Gemlik yolunu, Keles Domaniçyolunu ve Keles çevre yolunu tamamladık. Bursa çevre otoyolu doğu kesimindeki onarım çalışmaları ile Demirtaş Organize Sanayi kavşağını bu yıl bitiriyoruz. Bandırma-Bursa-Osmaneli Hızlı Tren Hattı'nı 2025 yılınd hizmete açmayı planlıyoruz. Fiziki gerçekleşmesi yüzde 40'ı bulan metro projemizi de inşallah yıl sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz.

"Bursalı çiftçilerimize toplam 2,3 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik"

Tarım ve ormanda, Bursa'ya 22 baraj, 2 içme suyu tesisi, 45 sulama tesisi, 4 arazi tapulaştırma, 20 taşkın koruma tesisi, 17 gölet, 6 yer altı depolama tesisi ve 12 hidroelektrik santral tesisi inşa ettik. Toplam 152 bin dekar arazinin sulanmasını sağlayacak 6 barajın inşaatı sürüyor. Yaptığımız sulama projeleri ile Bursa'da 561 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Bursalı çiftçilerimize toplam 2,3 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Sanayi ve teknolojide, Türkiye'nin otomobili Togg'a ev sahipliği yapan Bursa'ya 8 yeni organize sanayi bölgesi, 3 endüstri bölgesi, 2 teknokent, 129 Ar-Ge, 30 tasarım merkezi kurduk. Bursalı iş insanlarımıza toplam 17,3 milyar lira tutarında prim desteği sağladık. Hayata geçirmekte olduğumuz Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi şehrimizin bu alandaki marka değerini yükseltecek istihdamı ve ihracatı artıracaktır.

"Uludağ Alan Başkanlığını kurduk"

Enerjide, ilimizdeki doğal gaz abone sayısını 1 milyon 30 binin üzerine çıkardık. Şimdi size bir müjde vereyim. Uludağ Alan Başkanlığı'nı kurarak ülkemizin bu önemli tabiat ve turizm merkezinin hak ettiği ihtimamla korunmasını, değerlendirilmesini sağladık. Geçtiğimiz yıl Türk dünyası Kültür Başkenti ünvanını başarıyla temsil eden Dünya Göçebe Oyunları'na ev sahipliği yapan Bursamız bu vesile ile ismini bir kez daha dünyaya duyurmuştur. Tek tek saymaya kalksak saatlerin, günlerin yetmeyeceği eser ve hizmetlerimizi özetlemek bile epeyce vakit alıyor. İnşallah önümüzdeki dönem Bursamızı Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızı haline getirecek yeni yatırımlarla, yeni eserlerle, yeni hizmetlerle sizinle birlikte olmayı sürdüreceğiz.

Ayrıntılar gelecek...