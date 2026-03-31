Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"5G geniş bir alanda yepyeni bir sayfa açacak"

5G'nin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Dijital bağımsızlığımızı daha da yükseltecek, ülkemizin önünde iletişimin yanında ekonomiden eğitime geniş bir alanda yepyeni bir sayfa açacak 5G teknolojisinin hayırlı olmasını diliyorum.

"Son dönemde yaşanan çatışmalar siber güvenliğin önemini bir kez daha gösterdi"

Dünyada söz, etki ve itibar sahibi olmak istiyorsanız siber güvenlik tedbirlerini ve teknolojilerinizi geliştirmek zorundasınız. Son dönemde Lübnan, Gazze ve İran başta olmak üzere çatışmalar siber güvenliğin önemini bir kez daha göstermiştir. Veri çağında siyasi istikrar, ekonomik bağımsızlık ve dijital egemenlik birbirinin tamamlayıcısıdır. Sınırlarınızı kontrol ettiğiniz ölçüde siber vatanınızı, verilerinizi koruyamıyorsanız egemenliğinizde çok ciddi zaafiyet var demektir. 5G'nin veri merkezleri, yapay zeka kapasiteleri ile birlikte düşünüldüğünde milli egemenlik meselesi olduğu açıktır.

"Ülkemizi parmakla gösterilen seviyelere çıkarttık"

Ülkemizi bu alanda parmakla gösterilen seviyelere çıkarttık. 2002'de 81 bin kilometre olan fiber hat uzunluğunu 2025'te 657 bin kilometreye ulaştırdık, geniş bant internet sayımızı 3 binden 98 milyona, internet abone sayımızı 23 milyondan 100 milyona çıkarttık. Aylık ortalama 494 dakika süre ile Avrupa'da birinci sıradayız. Emniyet birimlerimiz ve ilgili tüm kurumlarımızla her türlü senaryoyu başarı ile hayata geçiriyoruz.

"Kendi yazılımlarımızla, kendi mühendislerimizle kutup yıldızı gibi parlıyoruz"

Geçmişte teknolojik gelişmeleri takip eden bir Türkiye vardı, yeni teknolojileri tribünden izleyen bir Türkiye vardı. Yıllarca Türkiye'nin belli alanlarda geri kalmışlığını milletimizin giydiği kıyafete bağladılar. Bu bağnazlığa biz itiraz ettik. "Biz yapamayız" diyen özgüven yoksunlarına teknolojide tam bir seferberlik ilan ettik. Bugün geldiğimiz noktada hem kendi teknolojimizi üretiyoruz, hem de ürettiğimiz teknolojiyi dünyanın birçok ülkesine ihraç ediyoruz. Dünyada kendi uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri olmayı başardık. Savunma sanayii başta olmak üzere tüm sektörlerde çağa yön çiziyor, yön tayin ediyoruz. Kendi yazılımlarımızla, kendi mühendislerimizle kutup yıldızı gibi parlıyoruz. TEKNOFEST gençliği dünyaya rol model oluyor. Önümüze konulan bentleri yıkarak gümbür gümbür geliyor yeni Türkiye'yi hep birlikte inşa ediyoruz.

"5G ile iletişim hızımız 10 kat artacak"

5G teknolojimizle başarımızın haklı gururunu yaşıyoruz. 5G'nin hazırlıklarını 2016'da başlattık. Yaygın kapsama hedefi ile kırsal bölgelerden şehir merkezlerine kadar ülkemizin dört bir yanını 5G ile donattık. Başlangıçta 81 il merkezimizde devreye alacağımız 5G'yi 2 yıl içinde ülkemizin her karışında hizmete sunacağız. 5G ile iletişim hızımız 10 kat artacak. Daha önce binlerle ifade edilen bağlantı kapasitesi milyonlarca cihaza erişiyor. 5G ile birlikte iletişimin sadece hızlanmakla kalmayıp şekil değiştirdiği bir kapıyı aralıyoruz. Sanal ağlar kurulabilecek. Böylece sağlık, üretim, lojistik ve güvenlik gibi farklı alanlarda ihtiyaca özel hizmetler verilebilecek.

