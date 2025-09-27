Çok Bulutlu 19.7ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 27.09.2025 13:53

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tarihin Işığında Diplomasi" temasıyla düzenlenen Bosphorus Diplomasi Forumu'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genç Diplomasi Derneği tarafından Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda düzenlenen Bosphorus Diplomasi Forumu'na katıldı.

81 ilin yanı sıra diaspora ve gönül coğrafyasındaki tüm gençlere selamlarını ileten Erdoğan, Bosphorus Diplomasi Forumu'nda gençlerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Menderes ve arkadaşlarını rahmetle yad ediyorum"

Sözlerinin başında, 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından Yassıada'da yargılanan ve idam edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı rahmetle anan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabbim ruhlarını şad, mekanlarını inşallah cennet eylesin," ifadelerini kullandı.

Erdoğan, yıllarca "Yaslı Ada" olarak anılan bu mekanın, bugün yeni kimliğiyle önemli toplantılara ev sahipliği yapmasından duyduğu mutluluğu belirtti.

Muhtevası ve formatıyla öne çıkan Bosphorus Diplomasi Forumu'nu başarıyla düzenleyen Genç Diplomasi Derneği'nin tüm üyelerini ve programda emeği geçenleri tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerek panel ve konferanslarla, gerekse atölye ve okuma programlarıyla gençlerimizin ufkunu açan, bugünün liderlerini yarının mimarlarıyla buluşturan derneğimize gönülden teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ayrıntılar gelecek...

Recep Tayyip Erdoğan
