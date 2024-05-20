Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan satır başları:

Can Azerbaycan'a desteğimizi yineledik. Azerbaycanlı kardeşlerimizin Kahramanmaraş'ta inşa ettirdiği deprem konutlarının yapımı devam ediyor. Bu konutlara aramızdaki sarsılmaz kardeşlik bağının bir sembolü olarak bakıyoruz. 3 yıldır işgal altında bulunan 4 köyün Azerbaycan'a iadesi konusunda mutabakata varılmasını memnuniyetle karşıladık.

Azerbaycanlı kardeşlerimiz barış isteyen taraf olduklarını bu güne kadar defalarca gösterdiler, aynı tavrı Ermenistan yönetiminden de bekliyoruz.

Türkiye olarak kalıcı barışa ulaşılması için her türlü çabayı göstereceğiz.

Adliyenin kapısını adaletin kapısına dönüştürmek için pek çok adım attık

Adliyenin kapısını adaletin kapısına dönüştürmek için pek çok adım attık. Hükümetlerimiz döneminde milletimizin takdiriyle gerçekleştirilen anayasa değişiklikleri mevcuyt anayasanın artık kangrene dönüşmüş sorunlarını giderdi.

Yamalı bohçaya dönüşen 82 anayasasıyla ağır aksak bugünlere kadar gelebildik.

Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü üzülerek ifade ediyorum darbe anayasası ile karşıladık ve geçirdik. Bunu Türk siyaseti adına bir eksiklik olarak gördüğümü daha önce de dile getirdim.

85 milyon olarak yeni yüzyılda yeni anayasa ülküsünü gerçeğe dönüştürmemiz gerektiğine inanıyorum. Bunu kendimiz için istemiyoruz, Türkiye'nin buna ihtiyacı var, milletimizin buna ihtiyacı var. Gelecek nesiller özgürlükçü bir anayasa ile yönetilmeyi hak etmektedir.

185 ülkeye savunma ihracatı yaptık

2002 yılında yüzde 80 oranında dışa bağımlıyken bugün neredeyse tamamını yerli ve milli imkanlarla karşılıyoruz.

Savunma ihracatımız 2023'te 5,5 milyar dolara yükseldi. Geçen sene 185 ülkeye 230 çeşit ürün ihraç edildi. Türkiye SİHA Teknolojisinde ilk 3'te. İnsansız hava araçları sadece askeri faaliyetlerde değil, tabii afetlerde arama kurtarmada da kritik rol oynuyor.

AKINCI İran'ın talebi üzerine gitti

İran Cumhurbaşkanı sayın Reisi ve beraberindeki heyetin vefat ettiği helikopter kazasında İHA'ların önemi bir kez daha ortaya çıktı. Bayraktar AKINCI TİHA İranlı kardeşlerimizin talebi üserine arama kurtarma çalışmalarında aktif görev üstlendi. AKINCI zorlu hava şartlarına rağmen toplam 2100 kilometrelik uçuş gerçekleştirdi. Görevini başarıyla tamamladıktan sonra ülkemize döndü.

Çiftçimizin yanında olacağız

Çiftçiye yeni kredi oranlarının hayırlı olmasını diliyorum

Ayrıntılar geliyor...