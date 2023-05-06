Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Sözlerim bu sabah yaşadıkları hortum felaketi sebebiyle Anamurlu kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Yaralananlara Allah’tan şifa diliyorum. Muz seraları hasar gören vatandaşlarımız müsterih olsun devletimiz her zaman onların yanındadır. Hasar tespitinin ardından kendilerine gerekli destek verilecektir.

Ülkemizin tarihi bir seçimi öncesinde kalktık bizi bekleyen onca şehir arasından Mersin’i seçti. Buraya Kayseri’den geldim. Orada katılım tam 135 bin kişiydi. Mersin’in resmi rakamları ise hamdolsun 80 bin. Demek ki gümbür gümbür sandığa gidiyoruz. Bu seçimi teröristlere bırakmayacağız. Bay bay Kemal’in PKK’lı dostları varsa bizim de milletimiz var.

Biliyorsunuz Mersin’e daha önce gelecektim. Hem Akkuyu’daki nükleer santralin yakıt çubuklarının teslim törenine katılacak hem de burada sizlerle hasret giderecektim. O günlerde küçük bir rahatsızlığımız oldu. Akkuyu programını canlı bağlantıyla gerçekleştirmek durumunda kaldım.

Mersin sıradan bir yer değil. Mersin’in, ülkemizin insan zenginliğinin tüm renklerini bünyesinde barındıran özelliğiyle kalbimizde ayrı bir yeri var. Biz yaradılanı yaradandan ötürü seviyoruz, kimseyi ayrı görmüyoruz.

Türkiye Yüzyılı’nı Mersin’le birlikte inşa etmek istiyoruz. Mersin’in tercihi Türkiye Yüzyılı olacak, kazanımlar artacak.

Bir cumhurbaşkanı yardımcılığı, bir iki bakanlık, üç beş vekillik uğruna ülke geleceğini emperyalistlerin sinsi emellerine peşkeş çekenleri bu millet unutmaz.

Bu seçim birileri için bay bay Kemal’i Cumhurbaşkanı yapma, CHP’ye seçim kazandırma, yanındaki partileri mutlu etme seçimi değildir. Bu seçim ülkemizde uzun süredir farklı görünümlerle denenip de bizim kararlılığımızı aşamayan senaryoların bir kez daha devreye alınma teşebbüsüdür. Bölücü örgütün güdümündeki partinin bay bay Kemal’i desteklemesinin sebebi budur. FETÖ’cülerin devletin başına çökmek için heyecanlanmalarının sebebi budur. Avrupa ve ABD’deki medya kuruluşlarının açıkça taraf tutmalarının sebebi budur. Ülkede ne kadar devlet ve millet düşmanı varsa, LGBT’ci çeşitli görünümler altında yıkıcı faaliyet yürüten varsa, hepsinin bay bay Kemal demesinin sebebi budur. Bunların hepsi LGBT’ci. Fakat AK Parti’ye LGBT sokulamaz. MHP’ye LGBT sokulamaz. Çünkü bizde aile kurumu kutsaldır.

Koalisyon masası adeta teslimiyet masası haline dönüşmüş durumda.

CHP’de belediyecilik budur: Çöp, çukur, çamur. Bunlarda hizmet aşkı yok. İstanbul belediye başkanlığını ben CHP’den devraldım. Görevi aldık; önce susuzluğu giderdik, çöp dağlarını kaldırdık, çukurları hallettik ve çamurdan İstanbul’u kurtardık. Biz bu millete aşığız.

Onlar kaç ortak olduklarını artık bizim de sayamadığımız masanın etrafında siyasetçilik oynarken biz, Karadeniz gazını ülkemize getirerek yüzlerce milyar dolarlık bir kaynağı milletimizin hizmetine sunduk. Ülkenin kaynaklarını milletimizin her ferdine bölüştürüyoruz. Terörden temizlediğimiz Gabar’da ülkemizin en büyük petrol kaynağını bulduk. Yaklaşık 80 milyar dolarlık bu kaynağı da milletimizin emrine verdik. Akkuyu Nükleer Santrali tüm üniteleriyle devreye girdiğinde Çukurova’nın ihtiyacını karşılayacak elektriği de oradan üreteceğiz. Konya’da panelini de kendimizin ürettiği, ülkemizin en büyük güneş enerjisi santralini kurduk. Tüm bunların sonunda Türkiye’nin cebinden yurt dışına giden 100 milyar dolarlık enerji parası artık milletimizin emrinde olacak.

Londra’daki tefecilerden para bulduk diyor ya, bundan dolayı seviniyor ya, işte onların hayal bile edemeyeceği kaynağı biz ülkemizin imkanlarıyla milletimize sunuyoruz. Bu para yatırım, istihdam, sosyal destek olarak sizin cebinize girecek. Şimdiden bunun mekanizmalarını oluşturmaya başladık. Seçim beyannamemizde Aile ve Gençlik Bankası kurma sözümüz var. Bu bankanın finansmanı bu gelirlerden sağlanacak.

Prim giderlerinin 3’te 1’ini bedelsiz karşılayarak ev hanımlarımızı emekli edeceğiz, gençlerimize eğitimden istihdama, kendi işini kurmadan evlenmeye her alanda karşılıksız destek vereceğiz. Her aileden en az 1 kişinin istihdamda olmasını temenni edeceğiz. Halihazırdaki sosyal destek ödemelerini bu çerçevede yeniden düzenleyeceğiz.

Bunlar LGBT ile aile yapımızı yıkmaya çalışırken, biz ailenin tüm fertlerinin yanında yer alarak güçlendireceğiz.

Mersin’e son 21 yılda 98 milyar lira kamu yatırımı yaptık. Bay bay Kemal sen ne yaptın? Senin belediye başkanın ne yaptı? Eğitimde 5 bin 963 adet yeni derslik inşa ettik. Şehrimize ikinci devlet üniversitemizi kurduk. 13 bin 300 kişilik yükseköğrenim yurt binalar açtık, 62 spor tesisi inşa ettik. Mersinli ihtiyaç sahiplerini 12 milyar liralık kaynakla destekledik. Yaklaşık 3 bin yataklı 17 hastaneyle birlikte 49 sağlık tesisi inşa ettik. Şehir hastanemizi Mersin’e kazandırdık. Mezitli’ye de 150 yataklı devlet hastanesi yapıyoruz. TOKİ vasıtasıyla 5 bin 340 konut yaptık. Şimdi de İlk Evim ile 5 bin 100 konut daha inşa edecek, İlk İşyerim ile 300 iş yeri yapacak İlk Arsam ile 7 bin altyapılı arsa vereceğiz. 3 bin 195 riskli bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. 278 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol mesafesini toplamda 567 kilometreye çıkardık. Çalışmaları süren Mersin-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattını da 2025’te hizmete sunacağız.

Karadeniz'de bulduğumuz gazın bir kısmını gübre üretiminde kullanarak bu konuda çiftçimizi rahatlatacağız. Aynı şekilde yem üretimini artırarak hayvancılığımızı destekleyecek ve et fiyatlarını düşürecek adımları da atıyoruz.

Önümüzdeki dönemde; Anamur, Aydıncık, Bozyazı ve Gülnarı’ı da doğal gaza kavuşturacağız. Bay bay Kemal’in Mersin için yapacağız dediği konular var ya biz onları zaten yaptık, bitirdik.

Ayrıntılar geliyor...