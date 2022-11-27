Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

AK Parti teşkilatımızın kıymetli mensupları değerli dava arkadaşlarım. Sizleri muhabbetle selamlıyorum. Buradan, İstanbul'un 39 ilçesindeki her bir kardeşime selam gönderiyorum. Fatih'in yadigarı İstanbul'u yeniden medeniyetimizin şahikası yapmak için gece gündüz çalışan, mücadele eden, ter döken her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum.

İstanbul İl Teşkilatımız Türkiye Yüzyılı'na İstanbul hazır diyerek çalıştı. Tempomuzu artırarak İstanbul'da dokunmadık gönül bırakmayacağız. Bugün burada, İstanbul sandıklarında görev alacak 96 bin AK Parti sevdalısıyla bir aradayız.

Dün Konya'daydık. Konya bir muhteşemdi. Çarşamba günü Artvin'de Yusufeli Barajı'nın açılışını yaptık. Orası da bambaşkaydı. Durmadan usanmadan Türkiye'nin altyapısını biz değiştirdik, üst yapısını da biz inşa edeceğiz. Biz, kuru vaat yapmıyoruz. İcraat, icraat, icraat...

Türkiye'yi yeni yüzyıla biz hazırlıyoruz. Cumhuriyet'in 100. yılında da Türkiye'nin lokomotifliğini yürüteceğiz. Seçime kadar her haneyi en az 2 hatta daha fazla ziyaret ederek, sahada boşluk bırakmayacağız. Bu programın ilk turunu Ocak ayına kadar tamamlamayı planlıyoruz. Çalışmalarımızı rabbimizin bize yönelttiği ikazlarına uygun şekilde yöneticez.

Birileri yuvarlak masada döne dursun, biz sahayı emekle, akılla, fedakarlıkla ilmek ilmek örerek kendi işimize bakacağız. Durmak yok! Yolumuza devam edeceğiz.

Yaptığımız her işte hakkı, hakkaniyeti, halkı üstün tuttuğumuz müddetçe kimse bileğimizi bükemez.

Ayrıntılar geliyor...