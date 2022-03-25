Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Bugün hem sizlerle hasret gidermek hem de yeni havalimanımız başta olmak üzere tamamlanan tesislerin ve hizmetlerin resmi açılışını gerçekleştirmek üzere birlikteyiz.

Sözlerime başlarken 13 yıl önce yine bir 25 Mart günü Tokat'ta mitingimizi yaparken vefat haberini aldığımız Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi rahmetle yad ediyorum. Muhsin kardeşimin dava ve siyaset yolculuğunun her adımı kendisinin düz yaşayacağız, dik duracağız, doğru gideceğiz sözüne uygun şekilde geçmiştir.

Ülkemiz siyasetinin son dönemlerinde kimlerin nereye savrulduğunu gördükçe hep rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimizin onurlu ve sağlam duruşunu hatırlıyorum. Bir kez daha kendisine Allah'tan rahmet ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Şu coşkunuz, şu ihtişamınız bir şeyi ortaya koyuyor. Siz diyorsunuz ki Tokat olarak biz biriz, beraberiz, kardeşiz, hep birlikte Türkiye'yiz.

Kadim tarihi ve sahip olduğu eşsiz zenginliklerle Tokat sadece şehirlerden bir şehir değildir. Osmanlı'nın hakimiyetine girdiği 14. yüzyılda burası İstanbul ve Bursa'dan sonra ülkenin üçüncü kalabalık şehriydi. Doğuyu ve batıyı, kuzeyi ve güneyi birbirine bağlayan ticaret yollarının kesişim noktasında bulunan Tokat aynı zamanda önemli bir zanaat ve üretim merkeziydi.

Gençler işte bunu çok iyi öğrenmeniz lazım. Çünkü birbirimize daha çok kenetleneceğiz ve bizi bölemeyecekler, bizi parçalayamacaklar. İşte dün NATO Liderler Zirvesi'ndeydim. Orada mesajlarımızı verdik Türkiye olarak nerede durduğumuzu alattık. Şimdi bugün de sizlerle beraber Tokat'tayım. Tokat'ta atılacak 900 adım 900 yıllık bir geçmişin izlerine şahitlik etmenizi sağlar. Malazgirt Zaferi'nden sonra Anadolu'da Buhara mimarisi ile yapılan ilk camilerden biri bu şehirdedir. Aynı şekilde Anadolu'nun ilk üniversitesi diyebileceğimiz Yağıbasan Medresesi de Tokat sınırları içerisindedir.

Esasen Tokat bugün de eğitimde öncü rolünü sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanımızdan Milli Savunma ve İstanbul Üniversitesi rektörlerimize, bir önceki YÖK Başkanımıza kadar ülkemiz eğitiminde öne çıkan pek çok isim Tokatlıdır. Burası Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa'nın sembolü olduğu vatan savunması yolunda gözlerini kırpmadan canlarını vermeye hazır nice yiğitleri bağrından çıkarmış şehirdir. Tokat sıradan bir şehir değil onun için benim her Tokatlı kardeşim Tokat'ın kadrini kıymetini bilmeli. Tokat'ın bizim gönlümüzde de ayrı bir yeri var. Bunun için Tokat'ı hakettiği hizmetlere kavuşturmaya özel önem veriyoruz. Tokat'a bugün elimiz boş gelmedik. Ziyaretimiz vesilesiyle yatırım bedeli yaklaşık 5 milyar lirayı bulan yüzlerce eser ve hizmetin resmi açılışını bugün bu meydanda yapıyoruz. Bu yatırımlar Tokat'a yakışır.

Biraz önce indiğimiz ve kurdela kesimi ile siftahıı yaptığımız Yeni Tokat Havalimanı'nı şehrimizin gelecekteki hedeflerinin bir sembolü olarak görüyoruz. Yatırım bedeli 1 milyar 200 milyon lira. 2 milyon yolcu kapasitesi var yıllık. Teknik donanımları ile inşallah şehrimizin çok uzun yıllar boyunca havayolu ulaşımı ihtiyacını karşılayacaktır. Eski havalimanı ile mukayese edilemeyecek modern bir eser olan yeni havalimanımızın Tokat'ımıza ve burayı kullanacak herkese hayırlı olmasını diliyorum.

Tabi şehrimize kazandırdığımız tek ulaştırma yatırımı havalimanımız değildir. Havalimanımız ve kavşağı ile beraber Tokat Çevre Yolu Köprüsü ve Heyelan Islahının, Reşadiye Aybastı yolunun, Tokat Sivas yolu ikbalinin, Erbaa Reşadiye yolu heyelan ıslağının, tarihi Hıdırlık Köprüsü'nün restorasyonunun da bugün resmi açılışını gerçekleştiriyoruz.

Eğitimde çeşitli ilçelerimizde anaokulundan ilkokula, ortaokuldan liseye ve pansiyona kadar 25 ayrı yatırımı resmen hizmete açıyoruz. Üniversitemizin çeşitli fakülte ve yüksekokul binaları ile güneş enerjisi santralini de resmen bugün hizmete sunuyoruz. Sağlıkta 150 yataklı Erbaa, 150 yataklı Turhal, 10 yataklı Artova, 10 yataklı Pazar Devlet Hastaneleri'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda yatırımın açılışını bugün yapıyoruz. Merkezde ve ilçelerimizdeki spor tesislerinin Batmantaş Barajı'nın çok sayıda yol, sulama, gölet, atık su, kanalizasyon, ağaçlandırma, tarımsal kalkınma projesinin resmi açılışlarını bugün bu meydandan gerçekleştiriyoruz.

Bir tarafta 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı çok şiddetli bir rüzgar altındaydı o gün şifa bulduk henüz tam atlatamadık fakat yeter ki bu açılışları yaparken şifayı kapalım. Sizlerle bu gönül birlikteliği, bu şifa inanıyorum ki dualarınızın himmeti ile bizleri çok daha ileriye taşıyacaktır. Çeşitli kurumlarımıza ait hizmet binalarını, restorasyon çalışmalarını, sanayi sitelerimize yapılan tesisleri hizmete açıyoruz. Tokat Belediyemizin hayata geçirdiği yol, meydan düzenlemesi, katı atık tesisi, park, hizmet aracı ve tesisi projelerinin resmi açılışlarını da yapıyoruz. Tüm bu eser ve hizmetlerin Tokat'ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserlerin Tokat'ımıza kazandırılmasında emeği geçen bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, belediyelerimizi, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum.

Tabi bunlar sadece bugün açılışını yaptığımız yatırımlar bir de bu rakama dikkat edelim son 20 yılda Tokat'a kazandırdıklarımız var ki saatlerce anlatsam bitiremem. Yatırım tutarı ne biliyor musunuz? 47 milyar lirayı bulan bu yatırımları şöyle ana başlıklarıyla hatırlatayım. Eğitimde Tokat'a 2 bin 121 adet yeni derslik inşa ettik. Üniversitemizi büyüttük. Gençlik ve sporda 8 bin 61 kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtık. Bir çok farklı branşta toplam 62 spor tesisi kazandırdı. Tokat'a 4 tane yarı olimpik yüzme havuzu yaptık. 6 adet yarı olimpik havuzun inşası da devam ediyor. Güreşte tarih boyunca pek çok büyük şampiyonlar çıkarttı burası. Olimpiyat şampiyonları çıkardı. Biz Allah rahmet eylesin bir Hüseyin Akbaş'ı unutmayız. Tokat'ta hizmete açtığımız 5 yeni güreş antreman salonu ile yeni şampiyonlar yetişmesine katkıda bulunduk. Tokat'a değer katacağına inandığım bir kültür merkezi ile 2 bin 500 kişilik bir spor salonunu da şehrimize kazandıracağız. Sosyal yardımlarda ihtiyaç sahibi Tokatlı vatandaşlarıma toplam 3,5 milyar lira kaynakla destek olduk. Sağlıkta 17 adedi hastaneden oluşan toplam 46 adet sağlık tesisi inşa ettik. Ulaştırmada 16 kilometreden devraldığımız bölünmüş yola 278 kilometre ilave yaparak bölünmüş yolu 294 kilometreye ulaştırdık biz buyuz. Birileri laf üretir biz ise iş üretiriz.

Ayrıntılar gelecek...