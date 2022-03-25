Haber Giriş: 25 Mart 2022 Cuma 15:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Montrö bildirisi davasında ara karar
[Fotoğraf: AA]
Emekli amirallerin yargılandığı Montrö bildirisi davasında mahkeme ara kararını verdi. Sanıkların tutuksuz yargılanmalarına devam edilecek.
Emekli amirallerin yargılandığı Montrö bildirisi davasında mahkeme ara kararını verdi.
Mahkeme heyeti, Cumhurbaşkanlığı'nın katılma talebini kabul etti, Milli Savunma Bakanlığı ile Bülent Gürkut'nın müdahil olma taleplerini reddetti.
Savunma yapanların yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verildi.
Tutuksuz yargılamaların devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 29 ve 30 Mart 2022'ye erteledi.
Etiketler: Emekli Milli Savunma Bakanlığı
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