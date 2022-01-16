Haber Giriş: 16 Ocak 2022 Pazar 19:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da Adnan Menderes Müzesi'nde "Darbeler ve Demokrasi Söyleşisi"ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğanın açıklamalarından öne çıkanlar:
27 Mayıs darbesi, ülkemizi darbe rezilliğinin içine sokan hastalığın ilk atağı. O dönemdeki iftiraların aynılarını bugün bize yöneltiyorlar. Menderes’i hedef alanlar, bugün de bize saldırıyor. Bu alçak oyunu bozacak güce eriştik.
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Etiketler: Adnan Menderes Recep Tayyip Erdoğan
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