Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından incelemelerde bulunmak ve çalışmaları yerinde görmek üzere MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Nurdağı'na geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Erdoğan, depremde üzerine kolon düşen bir kızla sohbet etti.

Vatandaşların sıkıntılarını da dinleyen Erdoğan, yakınlarını kaybeden bir aileyi konteynerde ziyaret ederek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

[Fotoğraf: AA]

Aileleri ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli bir vatandaş ve çocuklarla fotoğraf çektirdi.

AFAD'ın oluşturduğu konteyner kentte kreş ve yetişkin kurslarını da ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çocuklarla sohbet eden Erdoğan'a bir çocuk yaptığı resmi anlattı.

[Fotoğraf: AA]