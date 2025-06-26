Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kentsel dönüşüm tercih değil, milli güvenlik meselesidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güngören'de 1930 Konut ve İşyeri Anahtar Teslimi, Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Yeni yatırımlarımızın temellerini hep beraber atıyoruz. Binalarımızı teslim ederken yeni yatırımları da paylaşıyoruz. Bugün de yeni müjdelerle karşınızdayız. Siz bizi hep bağrınıza bastınız, biz de size layık olmaya çalıştık. Bin 132 bağımsız bölümün temelini atacağız, 798 bağımsız bölümün anahtarını hak sahiplerine teslim ediyoruz. Deprem dirençli İstanbul hedefimize yaklaşıyoruz. Yatırımlar İstanbul'a sevdamızı gösteriyor.

İnsan odaklı çevreye duyarlı, planlı, programlı, modern ve güvenli şehirler, şehircilik anlayışımızın odak noktasını teşkil ediyor. Şehirleri imar etmezseniz nesilleri ihya edemezsiniz.

"Kentsel dönüşüm bizim için tercih değil, adeta bir milli güvenlik meselesidir"

İstanbul'u depremlere karşı dirençli hale getirmek zorundayız. 17 Ağustos Marmara depreminin acılarını yüreğimizin derinlerinde hala hissediyoruz. Deprem kapımızı her an çalabilir, bu yüzden kentsel dönüşüm, bizim için tercih değil adeta bir milli güvenlik meselesidir. Bu gerçeği dikkate alarak, planlarımızı bu tehlikeyi bertaraf etmek üzere hayata geçirmek mecburiyetindeyiz."

İstanbul’da neredeyse haraca bağlamadık, rüşvet vermeye zorlamadık esnaf, tüccar, iş adamı bırakmayanlar, burada yapılan çalışmalara arsızca ve ahlaksızca saldırdılar. Kendileri hiçbir adım atmadıkları gibi bize de engel olmaya çalıştılar. Ana muhalefetin İstanbul'daki yolsuzlukların üstünü örtmek için bizi sığ tartışmalarıyla oyalamasına müsaade etmeyeceğiz."

Ayrıntılar geliyor...