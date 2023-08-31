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Gündem
TRT Haber 31.08.2023 17:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi savaş uçaklarını üretebilen bir ülke olduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan, göreve geldiklerinden itibaren savunma sanayiinde yerlilik oranını yüzde 20'den yüzde 80'e çıkarttıklarını ifade etti. Erdoğan, "Artık kendi savaş uçaklarını üretebilen bir ülke haline geldik. Her geçen gün daha da ileri gidiyoruz" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi savaş uçaklarını üretebilen bir ülke olduk
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Komutanlığının diploma ve sancak devir teslim töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

20 yıl önce yüzde 20 milli yapıya sahiptik bugün ise yüzde 80 savunma sanayiinde milli ürüne sahibiz. Artık kendi uçaklarını üretebilen bir ülke haline geldik. Her geçen gün daha da ileri gidiyoruz. Savunma sanayiindeki atılımlarla eksiklerimizi giderdik. Teknolojideki birikimleri dostlarımızla paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz. Dostlarımızın hak ve hakkaniyet mücadelesinde hep yanlarında olduk. Bu imkanlarımız sayesinde diplomasi ve insani ilişkilerde gelişme gösterdik.


Önümüzdeki yıllarda biz kendi vizyonumuzu hayata geçirmeyi sürdürdükçe tüm insanlık, medeniyet güneşimizin şefkat ve adalet ışığından faydalanacaktır. İstiklali ve istikbali için canlarını verecek nesilleri ancak böyle yetiştirebiliriz. Hazırlanan yeni projelerle her geçen gün daha ileriye gidiyoruz.

Dün milli mücadelenin en büyük zaferi olan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 101. yılını büyük bir coşkuyla kutladık. Bu uğurda görev yapan tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyorum. Tüm subaylarımızı şükranla yaad ediyorum. Milletler en büyük kahramanlarını, en büyük saldırılar esnasında çıkartır. Her bir kahraman bizim önümüzde yeni ufuklar açmıştır. Türkiye Yüzyılı ile ecdada yakışır yeni şan ve şerefleri milletimize kazandırma peşindeyiz.

Gençler; hayallerinize ket vurmayın, ufkunuza sınır çizmeyin, kendinize olan güveninizden şüphe duymayın.

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