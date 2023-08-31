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Gündem
TRT Haber 31.08.2023 17:08

Turuncu kategorideki FETÖ üyesi yakalandı

Turuncu kategoride yer alan firari FETÖ üyesi Mehmet Çetinkaya Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yakalandı.

Turuncu kategorideki FETÖ üyesi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından turuncu kategoride yer alan FETÖ üyesinin yakalandığını duyurdu. 

Paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Turuncu kategoride yer alan firari FETÖ üyesi yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığımız ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yürütülen operasyonda; FETÖ üyesi olan ve Bakanlığımız Terör Arananlar Listesinde Turuncu kategoride yer alan M.Ç. Muğla Köyceğiz'de yakalandı. FETÖ üyelerine göz açtırmayacağız."

 

 

Mehmet Çetinkaya kimdir?

Turuncu kategoride yer alan firari Mehmet Çetinkaya'nın “Bylock” kullanıcısı olduğu, Özbekistan’da FETÖ okullarının Genel Müdürlüğünü yaptığı ve Özbekistan’ın FETÖ/PDY -sözde- ilk imamı olduğu öğrenildi. 

Geçmişte örgüt içerisinde -sözde- Muğla/Köyceğiz ilçe imamı ve -sözde- Muğla İl İmamı olarak faaliyet yürüttüğü biliniyor. 

Ayrıca, “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan “aranıyor” kaydı bulundu. 

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