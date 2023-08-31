Turuncu kategorideki FETÖ üyesi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından turuncu kategoride yer alan FETÖ üyesinin yakalandığını duyurdu.

Paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Turuncu kategoride yer alan firari FETÖ üyesi yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığımız ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yürütülen operasyonda; FETÖ üyesi olan ve Bakanlığımız Terör Arananlar Listesinde Turuncu kategoride yer alan M.Ç. Muğla Köyceğiz'de yakalandı. FETÖ üyelerine göz açtırmayacağız."

TURUNCU KATEGORİDE YER ALAN FİRARİ FETÖ ÜYESİ YAKALANDI❗️



Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığımız ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yürütülen operasyonda;



FETÖ üyesi olan ve Bakanlığımız Terör Arananlar Listesinde Turuncu kategoride yer alan M.Ç. #Muğla… pic.twitter.com/yN4PEZaiX9 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 31, 2023

Mehmet Çetinkaya kimdir?

Turuncu kategoride yer alan firari Mehmet Çetinkaya'nın “Bylock” kullanıcısı olduğu, Özbekistan’da FETÖ okullarının Genel Müdürlüğünü yaptığı ve Özbekistan’ın FETÖ/PDY -sözde- ilk imamı olduğu öğrenildi.

Geçmişte örgüt içerisinde -sözde- Muğla/Köyceğiz ilçe imamı ve -sözde- Muğla İl İmamı olarak faaliyet yürüttüğü biliniyor.

Ayrıca, “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan “aranıyor” kaydı bulundu.