Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar 14:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'ye gelen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.
Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bir araya geldi.
Katar Emiri Şeyh Temim, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye'yi ziyaret eden ilk lider oldu.
Etiketler: Katar Recep Tayyip Erdoğan
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