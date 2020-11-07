Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı programlara katılmak üzere Kahramanmaraş'a gitti.

[Fotoğraf: AA]

Erdoğan, havalimanında kendisini karşılayanlarla selamlaştı.

[Fotoğraf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde (KSÜ) öğrenim gören siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu ile görüştü.