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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraşlı siyam ikizleriyle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde okuyan siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu ile görüştü.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı programlara katılmak üzere Kahramanmaraş'a gitti.
[Fotoğraf: AA]
Erdoğan, havalimanında kendisini karşılayanlarla selamlaştı.
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde (KSÜ) öğrenim gören siyam ikizleri Sema ve Ayşe Tanrıkulu ile görüştü.
Etiketler: Recep Tayyip ErdoğanSon Güncelleme: 7 Kasım 2020 Cumartesi 15:07
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