Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da "Cumhuriyeti Kuran ve Yaşatan Kadınlar" programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Milletimizin binlerce yıllık serencamının son bin yılını bu coğrafyada, son bir asrını da Cumhuriyetle birlikte yaşadık. Hiç şüphesiz Cumhuriyetle yeniden ayağa kalkan, kendine yeni bir ufuk çizen, yeni bir güç devşiren milletimizin en önemli kazanımı bu dönemde milli iradenin üstünlüğünü tesis etmiş olmasıdır.

"Her kesimin kendini ifade edebildiği bir medeniyetin inşası için çalıştık"

AK Parti olarak kendi 20 yıllık tarihimizde hep millet iradesini her alanda egemen kılma mücadelesiyle geçmiştir. Cumhuriyeti esareti asla kabul etmeyen bağımsızlık ruhu olarak gördüğümüz için en önemli vizyonumuzu onun 100'üncü yılı olan 2023'e adadık. Bizim kadim medeniyetimizde ne sömürmek ne sömürüye boyun eğmek vardır. Her kesimin, her kültürün, her inancın kendini ifade edebildiği bir medeniyet inşası için çalıştık, çabaladık.

Dünden bugüne kazandığımız zaferlerin her boyutunda geleceği inşa eden nesillerin yetiştirilmesi başta olmak üzere, kadınların emeğini, kararlılığını, katkısını görüyoruz. Engin birikimi ve feraseti ile cihan devleti Osmanlı’nın kuruluşuna ışık tutan Hayme Ana’dan, bebeğini beşikte bırakıp cepheye koşan Nene Hatun’a kadar bu izleri kesintisiz takip etmek mümkündür.

Milli Mücadelenin kahraman kadınları bile tek başına bu gurur tablosunu ebedi kılmaya yeter. Düşmana karşı yürüttüğü mücadeleyle destanlar yazan Şerife Bacı'yı, işgale karşı milletimizi harekete geçiren Halide Onbaşı’yı, gazilikle şereflenen Halime Çavuş’u, Nezahat Onbaşı’yı, Gördesli Makbule’yi, şehit Tayyar Rahmiye’yi asla unutmadık, unutmayız, unutmayacağız.

Aynı şekilde 15 Temmuz’da FETÖ’cü hainlere sokakları dar eden, tanklarını durduran, ölüm kusan silahların karşısında dimdik duran kahraman kadınlarımızı, polislerimizi, askerlerimizi hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık, çıkarmayacağız.

"Kadınlarımızın gösterdikleri başarılarla ayrıca iftihar ediyoruz"

Bu toprağın vefakar ve fedakar kadınları, ülkemizin demokrasi ve kalkınma mücadelesinin her anında, her yerinde kendilerini göstermişlerdir. Bizim bağımsızlık hikayemizin kahramanları, zorluklar karşısında yılmayan, imkansız görüneni başaran, beklenmeyeni gerçekleştiren, kadınıyla, erkeğiyle gücünü yüreğinden alan asil milletimizin tamamdır.

Elbette tohumdan hasada, tarladan sofraya, sanayiden teknolojiye, üretimin her aşamasında, spordan sanata, hizmet sektöründen ihracata, hayatın her alanında kadınlarımızın gösterdikleri başarılarla ayrıca iftihar ediyoruz.

"İnşallah daha nice başarılara imza atacağız"

Kadınlarımızın azmi ve gayreti, Anadolu topraklarının en büyük gücüdür. "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda" şiarıyla, Girişimci kadınlarımızla, çiftçi kadınlarımızla, yüreği vatan ve millet sevgisiyle çarparak gelecek nesilleri yetiştiren annelerimizle, mühendis, sporcu, sanatçı kızlarımızla, hiçbir ayrım yapmadan tüm kadınlarımızla geleceğe izler bırakacak, inşallah daha nice başarılara imza atacağız.

"84 milyon omuz omuza büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa etmekte kararlıyız"

Kucağında evladıyla cepheye mermi taşıyan, Cumhuriyetin öncü kahraman kadınlarının mücadelesi, aynı kararlılıkla şimdi de Cumhuriyeti yaşatmak ve hep daha ileriye taşımak için devam ediyor.

Bu ülkenin kadınları, tarlada, parlamentoda, olimpiyat oyunlarında, okulda, iş yerinde, evde, tankların karşısında, hayatın her alanında emekleriyle var olmayı sürdürüyor. Merhamet medeniyetimizden aldığımız güçle kadını erkeğiyle 84 milyon omuz omuza büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa etmekte kararlıyız.

Cumhuriyetin kuruluşunun Anadolu insanının dünyaya meydan okuyuşunun, milletimizin küllerinden yeniden doğuşunun 98’inci yılında işte yine kadınlarımızla birlikteyiz, beraberiz.

"Kadın yoksa insan da yoktur"

Türkiye’nin demokrasi ve kalkınması davasına, beşeri sermayemizin güçlendirilmesine, kültüre, sanata, spora katkı sağlayan, alın teri döken anne, eş ve evlat olarak başımızın tacı tüm kadınlarımızın Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun.

Her fırsatta altını tekrar tekrar çizdiğim bir husus vardır. Kadınlarını dışlayan bir toplum gücünün ve potansiyelinin yarısından vazgeçmiş demektir. Rahmetli Neşet Ertaş’ın gönül diliyle, “Kadın insandır, erkek insanoğlu” diyerek ifade ettiği gibi, kadın yoksa insan da yoktur. Bizim inancımız, kadın erkek tüm insanları eşrefi mahlukat, yani yaratılmışların en şereflisi olarak görür. Bu kabul aynı zamanda insanların her birinin izzetinin, şerefinin, haysiyetinin, hakkının, hukukunun eşit öneme sahip olduğu anlamına gelir. Elbette her bir insanın kimi doğuştan gelen kimi hayatın akışı içinde şekillenen farklı bir kader çizgisi vardır. Ama bu çeşitlilik insan olarak sahip olduğumuz temel hakların ve kabiliyetlerin önünde değildir.

"Elimizdeki kazanımların değerini çok iyi bilmeliyiz"

Kadınların yaşadığı tarihin her döneminde muhtelif şekillerde görülen ve bugün de var olan zorlukların hepsi de insan olarak bizim eserimizdir. Madem sorunu biz çıkardık, öyleyse çözümü de yine kendi içimizde arayacağız. İşte bu anlayışla siyasi ve sosyal hayatımın her dönemde kadınlarımızın yanında yer aldım, onlara destek vermek için çalıştım, mücadele ettim. Hamdolsun Türkiye bu konuda geçmişe kıyasla çok büyük ilerleme kaydetmiştir.

Hala çözüm bekleyen sorunlar, sıkıntılar, aşmamız gereken engeller mevcut olmakla birlikte, elimizdeki kazanımların değerini çok iyi bilmeliyiz. Birlikte çalışır, birlikte mücadele eder, birlikte yol yürürsek, hepsinin de üstesinden gelebiliriz. Biz kadınlarımıza güveniyoruz. Kadınlarımızın kalplerindeki sevginin, gönüllerindeki zenginliğin, Allah vergisi sezgileri ve kabiliyetlerinin gücüyle ülkemizi ve dünyayı kuşatacak bir değişimin öncüleri olacağına inanıyoruz.

Hep birlikte daha güzel, daha adil, daha huzurlu, daha güvenli, daha yaşanabilir bir dünya için çalışmayı sürdüreceğiz. Sözlerimi şu güzel şiirle bitirmek istiyorum.

"Memleket isterim, gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun. Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim, ne başta dert ne gönülde hasret olsun. Kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Memleket isterim, ne zengin fakir ne sen ben farkı olsun. Kış günü herkesin evi, barkı olsun. Memleket isterim, yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Olursa bir şikayet, ölümden olsun."