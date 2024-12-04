Çok Bulutlu 4.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber-AA 04.12.2024 16:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Veliaht Prensi Akshino ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Veliaht Prensi Akishino Fumihito ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Veliaht Prensi Akshino ile görüştü

Japonya Veliaht Prensi, İmparatorluk ailesinden Türkiye’ye ilk resmi ziyareti gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Japonya Veliaht Prensi Akshino Fumihito'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Erdoğan ve Prens, merdivenlerde Türk ve Japonya bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

Erdoğan ve Prens'in görüşmesinde, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Japonya heyeti de hazır bulundu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ziyaretin, Türkiye ile Japonya arasında köklü dostluk ve dayanışma bağlarının daha da güçlenmesine vesile olacağı belirtiliyor.

İstanbul’da sosyal ve kültürel etkinliklere katılacak olan Japonya Veliaht Prensi ve Prensesi, Kırşehir’deki Kalehöyük kazı alanında da incelemelerde bulunacak.

ETİKETLER
Japonya Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Bakan Fidan İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:18
Katil İsrail'in Gazze kentine düzenlediği saldırıda çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı
18:10
Nevşehir'de otomobille öğrenci servisi çarpıştı: 24 yaralı
17:58
ABD Uzay Kuvvetleri, Tokyo'da askeri üsse birlik kurdu
17:57
"TSK Bulut Bilişim Sistemi Projesi" için imzalar atıldı
17:47
İşgalci İsrail, Batı Şeria'da kasım ayında 1396 saldırı gerçekleştirdi
17:46
İşgalci İsrail'in Lübnan'a saldırılarında 4 bin 47 kişi öldü
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de su sıkıntısı
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de su sıkıntısı
FOTO FOKUS
2. Mehmet Operası sanatseverlerle buluşuyor
2. Mehmet Operası sanatseverlerle buluşuyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ