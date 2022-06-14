Haber Giriş: 14 Haziran 2022 Salı 18:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Jandarma Genel Komutanlığı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 183. kuruluş yıl dönümünü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Devletimizin en köklü kuruluşları arasında yer alan, ülkemizin her bir tarafında fedakârca hizmette bulunan Jandarma Genel Komutanlığımızın 183. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum.
Teşkilatımızın aziz şehitlerine Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."
Devletimizin en köklü kuruluşları arasında yer alan, ülkemizin her bir tarafında fedakârca hizmette bulunan Jandarma Genel Komutanlığımızın 183. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 14, 2022
Teşkilatımızın aziz şehitlerine Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. pic.twitter.com/85P7xHtsIi
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Recep Tayyip Erdoğan
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