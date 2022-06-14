Haber Giriş: 14 Haziran 2022 Salı 18:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü.
Görüşmede, NATO'nun genişlemesi konuları ele alındı.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu NATO
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