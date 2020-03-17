İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler için Conte'ye başsağlığı dileklerini iletti.

Görüşmede ayrıca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede ortak hareket ve iş birliği imkanları ele alındı.