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2020 bedelli askerlik celp ve sevk işlemleri ertelendi
[Fotoğraf: AA ]
Milli Savunma Bakanlığı, 2020 yılı bedelli askerlik celp ve sevk işlemlerini ileride belirlenecek bir tarihe kadar erteledi.
Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında bedelli askerlik hizmeti yapacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleri ileride belirlenecek bir tarihe kadar ertelendi. Konuyla ilgili hususlar Milli Savunma Bakanlığınca duyurulacak.
Yedek subay ve yedek astsubay aday adayları ile altı aylık hizmete tabi erbaş ve erlerin işlemleri mevcut plan çerçevesinde yürütülmeye devam edilecek.
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