Çok Bulutlu 15.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 09.10.2023 19:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, İsrail ve Filistin'de yaşananlar ile bölgedeki gerilime ilişkin son gelişmeler ele alındı.

Gazze halkının topluca, ayrım gözetmeksizin zarar görebileceği bir adımın, bölgede yaşanan acıları ve şiddet sarmalını daha da artıracağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağduyuyla hareket edilmesi gerektiğini ve bölgede sükunetin bir an evvel tesis edilmesinin tüm bölgenin selameti açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bölgedeki endişe verici çatışmaların sonlandırılması ve kalıcı barışın sağlanması için Türkiye'nin gayretlerinin artarak süreceğinin altını çizdi.

ETİKETLER
İsrail
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze diplomasisi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:53
BM: Gazze'de artan sivil can kaybından endişe duyuyoruz
19:46
Malezya, Filistinliler için kurulan yardım fonuna 1 milyon ringgit aktaracak
19:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Al Sani ile telefonda görüştü
19:43
BM: Gazze'de çatışmalar nedeniyle 123 bin 538 bin kişi yerinden edildi
19:38
Mardin merkezli terör operasyonu: 7 gözaltı
19:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze diplomasisi
Çubuk’ta Ankara Savaşı’ndan kalma bir toplu mezar tespit edildi
Çubuk’ta Ankara Savaşı’ndan kalma bir toplu mezar tespit edildi
FOTO FOKUS
Kudüs'te siren sesleri duyuluyor
Kudüs'te siren sesleri duyuluyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ