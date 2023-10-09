İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 93. sayısını yayımladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Dezenformasyon Bülteni'nin 93. sayısını yayımladı.

Bültende "terör örgütü PKK/YPG propagandası yapan hesaplar tarafından paylaşılan, "Türk savaş uçakları Suriye'nin Derik bölgesinde hastane bombaladı" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'deki terör örgütü PKK/YPG unsurlarına yönelik hava harekatları sırasında, masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbiri aldığı vurgulanan bültende, vurulan terör kamplarının, "hastane ve sivil yerleşim" iddiasıyla servis edilerek kara propaganda yürütüldüğü kaydedildi.

Bültende, terör örgütlerinin manipülasyonlarına itibar edilmemesi istendi.

Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerle ilgili "Mısır polisi İsrail'den Mısır'a kaçan çok sayıda İsraillinin üzerine ateş açtı" iddiasının doğru olmadığı aktarılan bültende, iddiaya konu görüntülerde, Aşkelon yakınlarında İsrail güçleri ile Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına bağlı direnişçiler arasındaki çatışmanın yer aldığı belirtildi.

Görüntüler incelendiğinde, yolda çatışan askerlerin İsrail askerleri olduğunun açıkça görüldüğüne işaret edilen bültende, "İddiaya konu görüntülerin, Mısır'da 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgisi bulunmamaktadır. Mısır'ın İskenderiye kentindeki bir sit alanında bir polis memuru turist grubuna ateş açmış, saldırı sonucunda 2 İsrailli turist ve Mısırlı tur rehberi hayatını kaybetmiştir." bilgisine yer verildi.

Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Mısır'da bir polis silahıyla, İsraillileri taşıyan otobüse saldırdı. 6 kişi öldü, 8 kişi yaralandı" iddiasının da doğru olmadığı ifade edildi.

"Filistin'in pul bastırdığı" iddiası doğru değil

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan bir posta pulu görseli ile ilgili, "Filistin'in sözde Ermeni soykırım savlarını desteklemek için bastırdığı pul" iddiasının gerçeği yansıtmadığı aktarılan bültende, iddiaya konu posta pulu görselinin, geçen yıllarda da benzer iddialarla servis edildiği anımsatıldı.

Bültende, Filistin'in böyle bir pul bastırmadığını açıklayan Filistinli yetkililerin, iddiaları kesin bir dille yalanladığı aktarıldı.

Bazı sosyal medya hesaplarından, "Azerbaycan'da bazı binalara İsrail bayrağı yansıtıldı" iddiasıyla paylaşılan görüntülerin güncel olmadığı belirtildi.

Haziran 2015'te Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün ev sahipliğinde düzenlenen, Bakü 2015 1. Avrupa Oyunları'na 50 ülkenin katıldığı hatırlatılan bültende, etkinliğe katılan ülkelerin bayraklarının, Bakü'de yer alan Ateş Kuleleri'ne yansıtıldığı, iddiaya konu fotoğrafın da bu etkinlik sırasında kaydedildiği duyuruldu.

"Görüntülerdeki, Filistinli sosyal medya fenomeni"

Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Hamas güçleri genç bir İsrailli kadını esir aldı" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

İddiaya konu görüntülerdeki kadının "Rosey" isimli Filistinli sosyal medya fenomeni olduğu aktarılan bültende, fenomenin, çekim yapmak isterken alandan uzaklaştırıldığı kaydedildi.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Van Saray Kapıköy sınır kapısında izdiham oluştuğu ve İran'dan Türkiye'ye mülteci akını olduğu" iddiasının doğru olmadığı bildirildi. Görüntülerin, 3 Ekim 2023'te İran'ın Razi Sınır Kapısına ait olduğu belirtilen bültende, "Ekim ayının ilk haftasında İran'da 4 gün resmi tatil olması nedeniyle İranlı vatandaşlar, turistik amaçla Türkiye’ye gelmiştir. Kapıköy sınır kapısında, zaman zaman konser ve bayram alışverişi gibi nedenlerle yoğunluk oluşabilmekle beraber, sınırlarımızda Gazze Şeridi'nde yaşanan gelişmelerden dolayı herhangi bir yoğunluk bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

"Hatay'da elektrik çarpmasından vefat gerçekleşmedi"

Bültende, bazı basın yayın organlarında yer alan "TÜİK, TÜFE hesaplaması için denetim zamanında marketleri arayarak etiketleri artırmayın talimatı veriyor" iddiasının doğru olmadığı kaydedildi.

TÜİK tarafından TÜFE sepetindeki mal ve hizmet fiyatlarının, uluslararası norm ve standartlar çerçevesinde, alandan veri derleme, barkod tarama verilerinin kullanımı ve "web scraping (veri kazıma)" yöntemiyle detaylıca derlendiği bilgisine yer verilen bültende, "Zincir marketlerdeki denetlemeler, barkod tarama yöntemiyle doğrudan kasadan geçen ürünlere ait günlük veri toplama yöntemiyle yapılmaktadır. Dolayısıyla ilgili iş yerlerine fiziksel olarak ayın belirli bir gününde ziyaret gerçekleştirilmesi ve ayın belirli bir gününde veri derlenmesi gibi bir yöntem söz konusu değildir" ifadeleri kullanıldı.

Bültende, bazı basın yayın organlarında yer alan "Hatay'da su baskını nedeniyle konteynerde yaşayan bir kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti" iddiasının da doğru olmadığı aktarıldı.

AFAD Başkanlığı tarafından 29 Eylül 2023 tarih ve 336 sayılı mesaj formu ile sağanak yağış uyarısında bulunulduğu, bu uyarının ardından Hatay'daki tüm ilgili ekiplerin bölgeye sevk edildiği hatırlatılan bültende, 24 saat esaslı çalışan ekipler tarafından tüm ihbarların değerlendirildiği ve su baskınlarından etkilenen vatandaşlara gerekli müdahalede bulunulduğu belirtildi.

Bültende, ilgili tarihlerde Hatay'da elektrik çarpması veya su baskınları sebebiyle vefat olayı gerçekleşmediği ifade edildi.

"Organ ticareti iddiaları asılsız"

Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, "Özbekistan'da 25 çocuğu taşıyan sürücü, çocukların istismar edileceğini ve organlarının satılacağını itiraf etti." iddiasının gerçeği yansıtmadığı kaydedilen bültende, şu ifadelere yer verildi:

"Özbekistan'ın Buhara kentine bağlı Gicduvan ilçesinde 25 küçük çocuğu aynı araca bindiren sürücü, trafik polisleri tarafından durdurulmuş ve cezai işlem uygulanmıştır. Aracı kullanan kadın sürücünün anaokulu öğretmeni olduğu ve çocukları tek araçla taşımaya çalıştığı belirlenmiştir. Cinsel istismar ve organ ticareti iddiaları tamamen asılsızdır."