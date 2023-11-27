Az Bulutlu 0ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 27.11.2023 18:47

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı ile telefonda görüştü
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları, insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaşması için atılması gereken adımlar ve kalıcı ateşkes ile kalıcı barış çabaları ele alındı.

Görüşmede, İspanya hükümetinin İsrail'in Filistinlilere yönelik gayrimeşru saldırılarına karşı sergilediği duruşun ve Filistin'in tanınmasına yönelik açıklamalarının kıymetli olduğunu ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin bölgede kalıcı barışı sağlayıcı, garantörlük dahil her türlü sorumluluğu almaya ve İspanya ile bölge barışı için birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

ETİKETLER
İletişim Başkanlığı İspanya Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Dışişleri Bakanı Fidan Hollandalı, İtalyan, İrlandalı ve İspanyol mevkidaşları ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:18
Van’da kaçakçılık operasyonu: 41 gözaltı
20:19
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
20:13
Filistin Kızılayı: Gazze'nin kuzeyine yaklaşık 150 tır yardım ulaştırdık
20:06
ABD'de 3 Filistinli öğrenciye silahlı saldırı düzenleyen şüpheli yakalandı
19:49
Rize'de etkili olan şiddetli rüzgarda 74 evin çatısında hasar oluştu
19:40
Giresun'da fırtına sonucu yükselen dalgalar zarara yol açtı
Gazze Şeridi'nde 4 günlük geçici ateşkesin dördüncü ve son günü
Gazze Şeridi'nde 4 günlük geçici ateşkesin dördüncü ve son günü
FOTO FOKUS
Portre: Attila İlhan
Portre: Attila İlhan
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ