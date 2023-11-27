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Gündem
İHA 27.11.2023 18:12

Dışişleri Bakanı Fidan Hollandalı, İtalyan, İrlandalı ve İspanyol mevkidaşları ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan; İspanya’da İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares ve Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Fidan Hollandalı, İtalyan, İrlandalı ve İspanyol mevkidaşları ile görüştü
[Fotograf: İHA]

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya temaslarını sürdürüyor. Fidan, Barselona şehrinde düzenlenen Akdeniz İçin Birlik 8. Bölgesel Forumu'na katılmasının ardından ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Fidan Hollandalı, İtalyan, İrlandalı ve İspanyol mevkidaşları ile görüştü

Bakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile bir araya geldi. Görüşmede, Filistin-İsrail çatışması başta bölgesel konular ele alındı.

Dışişleri Bakanı Fidan Hollandalı, İtalyan, İrlandalı ve İspanyol mevkidaşları ile görüştü

Bakan Fidan ayrıca, İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ve İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Fidan Hollandalı, İtalyan, İrlandalı ve İspanyol mevkidaşları ile görüştü

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Hakan Fidan İspanya İtalya Hollanda
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