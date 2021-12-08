Haber Giriş: 8 Aralık 2021 Çarşamba 21:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan İranlı mevkidaşı Reisi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefonda görüştü. Görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Türkiye-İran ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Etiketler: Son Dakika Recep Tayyip Erdoğan İran İbrahim Reisi
Son Haberler
- 22:06
- 22:02
- 21:53
- 21:58
- 22:07
Sıradaki Haber
Vaka sayısı 21 binin altında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz