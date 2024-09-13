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Gündem
AA 13.09.2024 17:28

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnsan Hakları Eğitim Kampı'ndaki gençlerle telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İnsan Hakları Eğitim Kampı'ndaki gençlerle yaptığı telefon bağlantısında, "Sizler bizim geleceğimizsiniz, umudumuzsunuz. Bu umudu inşallah geleceğe taşıyacak olan sizlersiniz. Şu anda kimlerle ne gibi bir mücadele verdiğimizi, verdiğinizi sizler de gayet iyi biliyorsunuz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnsan Hakları Eğitim Kampı'ndaki gençlerle telefonda görüştü

AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığınca, Koceli'de 9-17 Eylül'de bakanlar, basın mensupları ve akademisyen konukların katılımıyla düzenlenen İnsan Hakları Eğitim Kampı programı sürüyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'ın da hazır bulunduğu programda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, soru cevap kısmında gençlerin talebi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon açtı.

Gençlere telefondan seslenen Erdoğan, kampın hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

"Sizler bizim geleceğimizsiniz, umudumuzsunuz" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu umudu inşallah geleceğe taşıyacak olan sizlersiniz. Şu anda kimlerle ne gibi bir mücadele verdiğimizi, verdiğinizi sizler de gayet iyi biliyorsunuz. Dolayısıyla ben siz gençlerimizle iftihar ediyorum. Sizlerle, özellikle geleceğin Türkiye'sini çok çok muhteşem bir şekilde inşa edeceğimize ilişkin inancım her geçen gün daha da artıyor. Diyorum ki durmayacağız, gayret edeceğiz ve okuyacağız, okuduğumuzu yarınlara taşıyacağız. İnşallah geleceğin Türkiye'sinde bugün okuduklarınız, düşündüklerimiz inşallah yarının gençlerini de o şekilde inşa edecektir. Sizleri Allah'a emanet ediyorum."

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