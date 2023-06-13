Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci durağı Bakü'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde temaslarını tamamladıktan sonra Azerbaycan'a hareket etti.

Eşi Emine Erdoğan ile birlikte Azerbaycan'a giden Erdoğan, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva ile bir araya geldi.

[Fotoğraf: AA]

Erdoğan ve Aliyev sanatçı Azerin'i ayakta alkışladı

Bakü'deki Gülüstan Sarayı'nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan onuruna akşam yemeği verildi.

Buradaki etkinlikte çok sayıda sanatçı sahne aldı.

"Çırpınırdı Karadeniz"' türküsü ile tanınan sanatçı Azerin, türkünün son bölümünü "Türk'ün şanlı bayrağını Karabağ'da asmışız biz" diyerek yorumladı. Sanatçı Azerin'i, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev ayakta alkışladı.

[Fotoğraf: AA]

İki lider baş başa ve heyetlerarası görüşmelere katılacak

Erdoğan, bugün Bukü'de Azerbaycan ve Türk Şehitliği’ni ziyaret ettikten sonra

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le baş başa ve heyetlerarası görüşmelere katılacak.

Erdoğan ve Aliyev, daha sonra ortak basın toplantısında kameraların karşısına geçecek.