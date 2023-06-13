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Gündem
TRT Haber 13.06.2023 08:42

Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci durağı Bakü'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden seçilmesinin ardından yurt dışı ziyaretlerine devam ediyor. İlk ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapan Erdoğan'ın ikinci durağı Azerbaycan oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde temaslarını tamamladıktan sonra Azerbaycan'a hareket etti.

Eşi Emine Erdoğan ile birlikte Azerbaycan'a giden Erdoğan, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva ile bir araya geldi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Erdoğan ve Aliyev sanatçı Azerin'i ayakta alkışladı

Bakü'deki Gülüstan Sarayı'nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan onuruna akşam yemeği verildi.

Buradaki etkinlikte çok sayıda sanatçı sahne aldı.

"Çırpınırdı Karadeniz"' türküsü ile tanınan sanatçı Azerin, türkünün son bölümünü "Türk'ün şanlı bayrağını Karabağ'da asmışız biz" diyerek yorumladı. Sanatçı Azerin'i, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev ayakta alkışladı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İki lider baş başa ve heyetlerarası görüşmelere katılacak

Erdoğan, bugün Bukü'de Azerbaycan ve Türk Şehitliği’ni ziyaret ettikten sonra
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le baş başa ve heyetlerarası görüşmelere katılacak.

Erdoğan ve Aliyev, daha sonra ortak basın toplantısında kameraların karşısına geçecek.  

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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