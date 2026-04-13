Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ideathon" Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı

AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Kadın Kolları Başkanlığı tarafından ilki düzenlenen yarışmanın kazananları açıklandı.

"Bağımlılığa Karşı Aileyi Güçlendiren Politikalar" temasıyla düzenlenen Ideathon’da, aile kurumunu her türlü bağımlılığa karşı korumayı ve toplumsal yapıyı güçlendirmeyi hedefleyen yenilikçi politika önerileri ele alındı.

Yarışma kapsamında finale kalan 15 takım, hazırladıkları projeleri ve politika tekliflerini jüri üyelerinin değerlendirmesine sundu. Takımların aile odaklı çözüm önerilerini titizlikle inceleyen jüri üyeleri, dereceye giren isimleri belirledi.

Final aşamasının ardından düzenlenen törende, dereceye giren takım ve katılımcılara ödülleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edildi.

Programa, parti yöneticileri ve çok sayıda davetli de katılım sağladı.